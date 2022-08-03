https://ria.ru/20220803/pelosi-1806912488.html

В Кремле прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

В Кремле прокомментировали визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022

В Кремле прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань - чистая провокация, никакие внешнеполитические цели нельзя достигать таким образом, заявил... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:20

2022-08-03T13:20

2022-08-03T13:28

визит пелоси на тайвань

в мире

цай инвэнь

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тайвань

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китай

сша

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань - чистая провокация, никакие внешнеполитические цели нельзя достигать таким образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, недооценивать уровень напряжённости, который был спровоцирован этим визитом, в регионе нельзя. Это самая чистая провокация. Это никакая не направленная линия на поддержку той эфемерной свободы и демократии, это чистая провокация, и здесь нужно подобные шаги называть своими именами",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают визит Пелоси на Тайвань.По словам Пескова, никакие внешнеполитические цели не должны и не могут достигаться такими провокационными шагами.Ранее сообщалось, что китайская армия на фоне визита на Тайвань Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.

https://ria.ru/20220803/tayvan-1806910462.html

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тайвань

китай

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визит пелоси на тайвань, в мире, цай инвэнь, ван и (политик), тайвань, мид кнр, китай, сша