13:20 03.08.2022 (обновлено: 13:28 03.08.2022)
В Кремле прокомментировали визит Пелоси на Тайвань
Песков назвал провокацией визит Пелоси на Тайвань
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань - чистая провокация, никакие внешнеполитические цели нельзя достигать таким образом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, недооценивать уровень напряжённости, который был спровоцирован этим визитом, в регионе нельзя. Это самая чистая провокация. Это никакая не направленная линия на поддержку той эфемерной свободы и демократии, это чистая провокация, и здесь нужно подобные шаги называть своими именами",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают визит Пелоси на Тайвань.
По словам Пескова, никакие внешнеполитические цели не должны и не могут достигаться такими провокационными шагами.
Ранее сообщалось, что китайская армия на фоне визита на Тайвань Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.