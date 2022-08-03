СМИ: Пелоси на Тайване провела встречу с продемократическими активистами
South China Morning Post: Пелоси на Тайване встретилась с продемократическими активистами
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду во время визита на Тайвань провела встречу с небольшой группой продемократических активистов, бежавших ранее на остров от преследования в Гонконге и материковом Китае, сообщила газета South China Morning Post.
На встрече с Пелоси помимо прочих присутствовали гонконгский книгоиздатель и бывший владелец Causeway Bay Bookstore Лам Вин-ки, сбежавший на Тайвань в 2019 году после задержания из-за продажи книг с критикой Компартии Китая, а также китайский диссидент уйгурского происхождения Уэр Кайси (Оркеш Дёлет), который был активным участником студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.
Во время визита Пелоси, мемориальный парк охраняли более 100 сотрудников полиции, чтобы не допустить туда протестующих, так как десятки сторонников объединения Китая с Тайванем с плакатами и транспарантами протестовали против визита политика, заявляя, что он подрывает мир и стабильность на острове.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.