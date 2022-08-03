https://ria.ru/20220803/pelosi-1806910695.html

СМИ: Пелоси на Тайване провела встречу с продемократическими активистами

СМИ: Пелоси на Тайване провела встречу с продемократическими активистами - РИА Новости, 03.08.2022

СМИ: Пелоси на Тайване провела встречу с продемократическими активистами

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду во время визита на Тайвань провела встречу с небольшой группой продемократических активистов, бежавших... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:15

2022-08-03T13:15

2022-08-03T13:15

в мире

цай инвэнь

тайвань

китай

сша

ван и (политик)

мид кнр

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду во время визита на Тайвань провела встречу с небольшой группой продемократических активистов, бежавших ранее на остров от преследования в Гонконге и материковом Китае, сообщила газета South China Morning Post.Встреча состоялась во второй половине дня в мемориальном парке прав человека в районе Цзинмэй и была организована Американским институтом на Тайване, который по сути является представительном США на острове.На встрече с Пелоси помимо прочих присутствовали гонконгский книгоиздатель и бывший владелец Causeway Bay Bookstore Лам Вин-ки, сбежавший на Тайвань в 2019 году после задержания из-за продажи книг с критикой Компартии Китая, а также китайский диссидент уйгурского происхождения Уэр Кайси (Оркеш Дёлет), который был активным участником студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.Во время визита Пелоси, мемориальный парк охраняли более 100 сотрудников полиции, чтобы не допустить туда протестующих, так как десятки сторонников объединения Китая с Тайванем с плакатами и транспарантами протестовали против визита политика, заявляя, что он подрывает мир и стабильность на острове.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.

https://ria.ru/20220803/shos-1806898502.html

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806903085.html

тайвань

китай

сша

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в мире, цай инвэнь, тайвань, китай, сша, ван и (политик), мид кнр, визит пелоси на тайвань