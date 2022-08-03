Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Пелоси на Тайване провела встречу с продемократическими активистами - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806910695.html
СМИ: Пелоси на Тайване провела встречу с продемократическими активистами
СМИ: Пелоси на Тайване провела встречу с продемократическими активистами - РИА Новости, 03.08.2022
СМИ: Пелоси на Тайване провела встречу с продемократическими активистами
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду во время визита на Тайвань провела встречу с небольшой группой продемократических активистов, бежавших... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:15
2022-08-03T13:15
в мире
цай инвэнь
тайвань
китай
сша
ван и (политик)
мид кнр
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806777776_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_8961c2bc62008baab09892300bb84a6e.jpg
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду во время визита на Тайвань провела встречу с небольшой группой продемократических активистов, бежавших ранее на остров от преследования в Гонконге и материковом Китае, сообщила газета South China Morning Post.Встреча состоялась во второй половине дня в мемориальном парке прав человека в районе Цзинмэй и была организована Американским институтом на Тайване, который по сути является представительном США на острове.На встрече с Пелоси помимо прочих присутствовали гонконгский книгоиздатель и бывший владелец Causeway Bay Bookstore Лам Вин-ки, сбежавший на Тайвань в 2019 году после задержания из-за продажи книг с критикой Компартии Китая, а также китайский диссидент уйгурского происхождения Уэр Кайси (Оркеш Дёлет), который был активным участником студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.Во время визита Пелоси, мемориальный парк охраняли более 100 сотрудников полиции, чтобы не допустить туда протестующих, так как десятки сторонников объединения Китая с Тайванем с плакатами и транспарантами протестовали против визита политика, заявляя, что он подрывает мир и стабильность на острове.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
https://ria.ru/20220803/shos-1806898502.html
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806903085.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806777776_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f8a880fc61233786d33c697874847390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цай инвэнь, тайвань, китай, сша, ван и (политик), мид кнр, визит пелоси на тайвань
13:15 03.08.2022
 
СМИ: Пелоси на Тайване провела встречу с продемократическими активистами

South China Morning Post: Пелоси на Тайване встретилась с продемократическими активистами

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду во время визита на Тайвань провела встречу с небольшой группой продемократических активистов, бежавших ранее на остров от преследования в Гонконге и материковом Китае, сообщила газета South China Morning Post.
Встреча состоялась во второй половине дня в мемориальном парке прав человека в районе Цзинмэй и была организована Американским институтом на Тайване, который по сути является представительном США на острове.
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 12:46
Генсек ШОС выступил против внешнего вмешательства в дела стран организации
На встрече с Пелоси помимо прочих присутствовали гонконгский книгоиздатель и бывший владелец Causeway Bay Bookstore Лам Вин-ки, сбежавший на Тайвань в 2019 году после задержания из-за продажи книг с критикой Компартии Китая, а также китайский диссидент уйгурского происхождения Уэр Кайси (Оркеш Дёлет), который был активным участником студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.
Во время визита Пелоси, мемориальный парк охраняли более 100 сотрудников полиции, чтобы не допустить туда протестующих, так как десятки сторонников объединения Китая с Тайванем с плакатами и транспарантами протестовали против визита политика, заявляя, что он подрывает мир и стабильность на острове.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
Рекламный щит, приветствующий спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 13:01
National Interest обвинил США в бесполезном разжигании тайваньского кризиса
 
В миреЦай ИнвэньТайваньКитайСШАВан И (политик)МИД КНРВизит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала