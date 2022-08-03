https://ria.ru/20220803/pelosi-1806904005.html
Пелоси покинула Тайвань
Пелоси покинула Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
Пелоси покинула Тайвань
Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации вылетел из аэропорта Тайбэя. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:03
2022-08-03T13:03
2022-08-03T15:42
в мире
нэнси пелоси
тайвань
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ПЕКИН, 3 авг — РИА Новости. Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации вылетел из аэропорта Тайбэя.Спецборт поднялся в воздух в 18:01 по местному времени (13:01 мск) из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею.По данным японских СМИ, перед этим шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с американской военной базы на Окинаве.Визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут.Как пишет The Washington Post, настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться после отлета американской чиновницы.Так, в МИД КНР заявили, что решительные меры в ответ на ее визит впереди.Китай с завтрашнего дня вводит ограничения на полеты в шести районах вокруг всего Тайваня, там пройдут военные учения. Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, под видом маневров Пекин может ввести полную блокаду острова.Пелоси прилетела на Тайвань накануне вечером, в среду она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806874095.html
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806859565.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806903651_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a06b4020a5e0b6bae7963b8dddaba41.jpg
Нэнси Пелоси покинула Тайвань
Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая привела к открытому конфликту Вашингтона и Пекина, завершилась, ее самолет готовится покинуть Тайбэй. По данным японских СМИ, перед вылетом спецборта шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика поднялись в воздух с американской военной базы на Окинаве.
2022-08-03T13:03
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PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, тайвань
ПЕКИН, 3 авг — РИА Новости. Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации вылетел из аэропорта Тайбэя.
Спецборт поднялся в воздух в 18:01 по местному времени (13:01 мск) из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею.
По данным японских СМИ, перед этим шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с американской военной базы на Окинаве.
Визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут.
Как пишет The Washington Post, настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться после отлета американской чиновницы.
Так, в МИД КНР заявили, что решительные меры в ответ на ее визит впереди.
Китай с завтрашнего дня вводит ограничения на полеты в шести районах вокруг всего Тайваня, там пройдут военные учения. Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, под видом маневров Пекин может ввести полную блокаду острова.
Пелоси прилетела на Тайвань накануне вечером, в среду она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.
В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.