https://ria.ru/20220803/pelosi-1806904005.html

Пелоси покинула Тайвань

Пелоси покинула Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022

Пелоси покинула Тайвань

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации вылетел из аэропорта Тайбэя. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:03

2022-08-03T13:03

2022-08-03T15:42

в мире

нэнси пелоси

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806903651_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e42d06e1947440df227d1aabe69d615e.jpg

ПЕКИН, 3 авг — РИА Новости. Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации вылетел из аэропорта Тайбэя.Спецборт поднялся в воздух в 18:01 по местному времени (13:01 мск) из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею.По данным японских СМИ, перед этим шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с американской военной базы на Окинаве.Визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут.Как пишет The Washington Post, настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться после отлета американской чиновницы.Так, в МИД КНР заявили, что решительные меры в ответ на ее визит впереди.Китай с завтрашнего дня вводит ограничения на полеты в шести районах вокруг всего Тайваня, там пройдут военные учения. Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, под видом маневров Пекин может ввести полную блокаду острова.Пелоси прилетела на Тайвань накануне вечером, в среду она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.

https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806874095.html

https://ria.ru/20220803/tayvan-1806859565.html

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нэнси Пелоси покинула Тайвань Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая привела к открытому конфликту Вашингтона и Пекина, завершилась, ее самолет готовится покинуть Тайбэй. По данным японских СМИ, перед вылетом спецборта шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика поднялись в воздух с американской военной базы на Окинаве. 2022-08-03T13:03 true PT1M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нэнси пелоси, тайвань