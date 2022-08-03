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Пелоси покинула Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
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Пелоси покинула Тайвань
Пелоси покинула Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
Пелоси покинула Тайвань
Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации вылетел из аэропорта Тайбэя. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:03
2022-08-03T15:42
в мире
нэнси пелоси
тайвань
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ПЕКИН, 3 авг — РИА Новости. Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации вылетел из аэропорта Тайбэя.Спецборт поднялся в воздух в 18:01 по местному времени (13:01 мск) из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею.По данным японских СМИ, перед этим шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с американской военной базы на Окинаве.Визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут.Как пишет The Washington Post, настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться после отлета американской чиновницы.Так, в МИД КНР заявили, что решительные меры в ответ на ее визит впереди.Китай с завтрашнего дня вводит ограничения на полеты в шести районах вокруг всего Тайваня, там пройдут военные учения. Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, под видом маневров Пекин может ввести полную блокаду острова.Пелоси прилетела на Тайвань накануне вечером, в среду она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html
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Нэнси Пелоси покинула Тайвань
Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая привела к открытому конфликту Вашингтона и Пекина, завершилась, ее самолет готовится покинуть Тайбэй. По данным японских СМИ, перед вылетом спецборта шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика поднялись в воздух с американской военной базы на Окинаве.
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в мире, нэнси пелоси, тайвань
13:03 03.08.2022 (обновлено: 15:42 03.08.2022)
 
Пелоси покинула Тайвань

Самолет спикера палаты представителей США Пелоси вылетел с острова Тайвань

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 авг — РИА Новости. Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации вылетел из аэропорта Тайбэя.
Спецборт поднялся в воздух в 18:01 по местному времени (13:01 мск) из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею.
По данным японских СМИ, перед этим шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с американской военной базы на Окинаве.
Визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут.
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Так, в МИД КНР заявили, что решительные меры в ответ на ее визит впереди.
Китай с завтрашнего дня вводит ограничения на полеты в шести районах вокруг всего Тайваня, там пройдут военные учения. Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, под видом маневров Пекин может ввести полную блокаду острова.
Пелоси прилетела на Тайвань накануне вечером, в среду она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
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Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.
В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
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В миреНэнси ПелосиТайвань
 
 
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