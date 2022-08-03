https://ria.ru/20220803/pelosi-1806903085.html

National Interest обвинил США в бесполезном разжигании тайваньского кризиса

National Interest обвинил США в бесполезном разжигании тайваньского кризиса - РИА Новости, 03.08.2022

National Interest обвинил США в бесполезном разжигании тайваньского кризиса

Соединенные Штаты имели возможность избежать нового витка тайваньского кризиса, однако предпочли игнорировать четкие сигналы со стороны Китая, пишет научный... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:01

2022-08-03T13:01

2022-08-03T16:01

в мире

цены на нефть

нэнси пелоси

пекин

китай

тайвань

конгресс сша

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты имели возможность избежать нового витка тайваньского кризиса, однако предпочли игнорировать четкие сигналы со стороны Китая, пишет научный сотрудник Центра национальных интересов Пол Хир в статье для журнала The National Interest.По словам обозревателя, ситуацию усугубляет то, что возмутивший Пекин визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань не принесет ничего существенного ни в Азиатско-Тихоокеанский регион, ни в отношения КНР и Штатов.Хир сослался на мнение исследователя Шелли Риггера."Я умоляю кого-нибудь объяснить мне, как визит Нэнси Пелоси на Тайвань прямо сейчас может сделать Тайвань безопаснее. У нас есть обязательства перед нашим партнером — учитывать, повышается или снижается его безопасность действиями, которые мы предпринимаем", — отметил Риггер.Автор материала рассмотрел основные оправдания поездки Пелоси, прозвучавшие в американских СМИ, поставив под сомнение их реалистичность. Например, пишет обозреватель, The Washington Post советовала правительству Китая "сделать глубокий вдох и расслабиться".По его мнению, американским властям необходимо сосредоточиться на основных нерешенных проблемах, лежащих в основе дилеммы по обе стороны пролива, а не заниматься риторическим позерством и играми сдерживания."Дискурс сместился в сторону того, кто — Пекин или Вашингтон — несет ответственность за кризис, который теперь займет оба государства. Как и ожидалось, обе стороны полностью обвиняют друг друга, хотя должно быть очевидно, что ответственности на двоих более чем достаточно. Предупреждающие знаки и явные предупреждения были в изобилии, но их игнорировали, отбрасывали. Так что крики со школьного двора в духе "он первый начал" и "да он сам виноват" не имеют никакого веса", — высказался обозреватель.Нэнси Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Белый дом, который председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверил Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировался от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер как представительница отдельной ветви власти принимает решения сама.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806874095.html

https://ria.ru/20220803/kitay-1806869691.html

https://ria.ru/20220803/tayvan-1806817846.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, нэнси пелоси, пекин, китай, тайвань, конгресс сша