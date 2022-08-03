https://ria.ru/20220803/pelosi-1806874095.html
Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал в своей соцсети Truth Social визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:26
2022-08-03T11:26
2022-08-03T11:26
в мире
тайвань
нэнси пелоси
тайбэй
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал в своей соцсети Truth Social визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань."Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване. Всегда создает проблемы", — написал он. По мнению экс-главы Белого дома, все, за что берется Пелоси, заканчивается плохо, включая две провалившихся попытки его импичмента.Спикер палаты представителей прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый ее визит на Тайвань с 1997 года.Китай при этом считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806857741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, нэнси пелоси, тайбэй, китай, дональд трамп
Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
Экс-президент США Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за ее визита на Тайвань