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Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
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Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал в своей соцсети Truth Social визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:26
2022-08-03T11:26
в мире
тайвань
нэнси пелоси
тайбэй
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал в своей соцсети Truth Social визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань."Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване. Всегда создает проблемы", — написал он. По мнению экс-главы Белого дома, все, за что берется Пелоси, заканчивается плохо, включая две провалившихся попытки его импичмента.Спикер палаты представителей прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый ее визит на Тайвань с 1997 года.Китай при этом считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.
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в мире, тайвань, нэнси пелоси, тайбэй, китай, дональд трамп
11:26 03.08.2022
 
Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань

Экс-президент США Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за ее визита на Тайвань

© AP Photo / Andrew HarnikЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Экс-президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал в своей соцсети Truth Social визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване. Всегда создает проблемы", — написал он. По мнению экс-главы Белого дома, все, за что берется Пелоси, заканчивается плохо, включая две провалившихся попытки его импичмента.
Спикер палаты представителей прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый ее визит на Тайвань с 1997 года.
Китай при этом считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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В миреТайваньНэнси ПелосиТайбэйКитайДональд Трамп
 
 
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