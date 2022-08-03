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Нэнси Пелоси покидает Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
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Нэнси Пелоси покидает Тайвань
Нэнси Пелоси покидает Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
Нэнси Пелоси покидает Тайвань
Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая привела к открытому конфликту Вашингтона и Пекина, завершилась, ее самолет готовится... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:36
2022-08-03T12:52
визит пелоси на тайвань
нэнси пелоси
конгресс сша
тайвань
китай
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая привела к открытому конфликту Вашингтона и Пекина, завершилась, ее самолет готовится покинуть Тайбэй.По данным японских СМИ, перед вылетом спецборта шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика поднялись в воздух с американской военной базы на Окинаве.Пелоси прилетела на Тайвань накануне вечером, в среду она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.На фоне визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html
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LIVE: Пелоси покидает Тайвань из-за роста напряженности
LIVE: Пелоси покидает Тайвань из-за роста напряженности
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визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси, конгресс сша, тайвань, китай
11:36 03.08.2022 (обновлено: 12:52 03.08.2022)
 
Нэнси Пелоси покидает Тайвань

Спикер палаты представителей США Пелоси покидает Тайвань

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая привела к открытому конфликту Вашингтона и Пекина, завершилась, ее самолет готовится покинуть Тайбэй.
По данным японских СМИ, перед вылетом спецборта шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика поднялись в воздух с американской военной базы на Окинаве.
Пелоси прилетела на Тайвань накануне вечером, в среду она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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На фоне визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.
Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.
В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
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Визит Пелоси на ТайваньНэнси ПелосиКонгресс СШАТайваньКитай
 
 
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