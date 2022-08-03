https://ria.ru/20220803/pelosi-1806873574.html

Нэнси Пелоси покидает Тайвань

Нэнси Пелоси покидает Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022

Нэнси Пелоси покидает Тайвань

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая привела к открытому конфликту Вашингтона и Пекина, завершилась, ее самолет готовится... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:36

2022-08-03T11:36

2022-08-03T12:52

визит пелоси на тайвань

нэнси пелоси

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тайвань

китай

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая привела к открытому конфликту Вашингтона и Пекина, завершилась, ее самолет готовится покинуть Тайбэй.По данным японских СМИ, перед вылетом спецборта шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика поднялись в воздух с американской военной базы на Окинаве.Пелоси прилетела на Тайвань накануне вечером, в среду она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.На фоне визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.

https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html

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LIVE: Пелоси покидает Тайвань из-за роста напряженности LIVE: Пелоси покидает Тайвань из-за роста напряженности 2022-08-03T11:36 true PT88M30S

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