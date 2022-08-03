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Жители Тайваня вышли на протесты из-за визита Нэнси Пелоси
Жители Тайваня вышли на протесты из-за визита Нэнси Пелоси - РИА Новости, 03.08.2022
Жители Тайваня вышли на протесты из-за визита Нэнси Пелоси
Десятки протестующих собрались у здания Ассоциации США на Тайване.
2022-08-03T11:20
2022-08-03T11:20
2022-08-03T11:22
в мире
нэнси пелоси
тайвань
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Спикер палаты представителей США Пелоси и ее делегация прибыли в Тайбэй второго августа вечером. Это первый визит спикера на Тайвань с 1997 года. Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения. Сразу после приземления самолета с Пелоси армия Китая объявила о серии военных учений вокруг Тайваня.
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РИА Новости
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Жители Тайваня вышли на протесты против визита Нэнси Пелоси
Десятки протестующих собрались у здания Ассоциации США на Тайване.
2022-08-03T11:20
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, видео
11:20 03.08.2022 (обновлено: 11:22 03.08.2022)
Жители Тайваня вышли на протесты из-за визита Нэнси Пелоси
Десятки протестующих собрались у здания Ассоциации США на Тайване.