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Жители Тайваня вышли на протесты из-за визита Нэнси Пелоси

Жители Тайваня вышли на протесты из-за визита Нэнси Пелоси - РИА Новости, 03.08.2022

Жители Тайваня вышли на протесты из-за визита Нэнси Пелоси

Десятки протестующих собрались у здания Ассоциации США на Тайване.

2022-08-03T11:20

2022-08-03T11:20

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в мире

нэнси пелоси

тайвань

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Спикер палаты представителей США Пелоси и ее делегация прибыли в Тайбэй второго августа вечером. Это первый визит спикера на Тайвань с 1997 года. Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения. Сразу после приземления самолета с Пелоси армия Китая объявила о серии военных учений вокруг Тайваня.

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Жители Тайваня вышли на протесты против визита Нэнси Пелоси Десятки протестующих собрались у здания Ассоциации США на Тайване. 2022-08-03T11:20 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, видео