Пелоси раскрыла причину "большой шумихи" из-за ее визита на Тайвань
Пелоси назвала свою высокую должность причиной "шумихи" вокруг ее визита на Тайвань
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что причиной "большой шумихи" вокруг визита на Тайвань стала занимаемая ею должность.
"Важно отметить, что члены конгресса совершали поездки (на Тайвань. — Прим. ред.) в начале этого года. Приезжал господин Менендес из Комитета по международным отношениям. Особой шумихи тогда не было. Некоторые сенаторы совершали и планировали поездки. <...> Полагаю, они подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или оправданием, потому что они ничего не сказали, когда приезжали те мужчины", — подчеркнула Пелоси во время совместной пресс-конференции с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Спикер палаты представителей прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый ее визит на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.
Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.