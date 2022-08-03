https://ria.ru/20220803/pelosi-1806844489.html

Пелоси раскрыла причину "большой шумихи" из-за ее визита на Тайвань

Пелоси раскрыла причину "большой шумихи" из-за ее визита на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022

Пелоси раскрыла причину "большой шумихи" из-за ее визита на Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что причиной "большой шумихи" вокруг визита на Тайвань стала занимаемая ею должность. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:32

2022-08-03T09:32

2022-08-03T09:32

в мире

цай инвэнь

тайвань

сша

тайбэй

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806839145_0:51:3070:1778_1920x0_80_0_0_19f557b2ea25b6538f1d7e7642e69dbd.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что причиной "большой шумихи" вокруг визита на Тайвань стала занимаемая ею должность."Важно отметить, что члены конгресса совершали поездки (на Тайвань. — Прим. ред.) в начале этого года. Приезжал господин Менендес из Комитета по международным отношениям. Особой шумихи тогда не было. Некоторые сенаторы совершали и планировали поездки. <...> Полагаю, они подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или оправданием, потому что они ничего не сказали, когда приезжали те мужчины", — подчеркнула Пелоси во время совместной пресс-конференции с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.Спикер палаты представителей прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый ее визит на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806831791.html

тайвань

сша

тайбэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, цай инвэнь, тайвань, сша, тайбэй, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань