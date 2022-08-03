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США навсегда потеряли Китай после поездки Пелоси, считает эксперт - РИА Новости, 03.08.2022
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США навсегда потеряли Китай после поездки Пелоси, считает эксперт
США навсегда потеряли Китай после поездки Пелоси, считает эксперт - РИА Новости, 03.08.2022
США навсегда потеряли Китай после поездки Пелоси, считает эксперт
Вашингтон после прилета спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань считает, что выиграл этот раунд, хотя стратегически навсегда теряет Китай и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:28
2022-08-03T08:28
в мире
нэнси пелоси
сша
китай
тайвань
мид кнр
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вашингтон после прилета спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань считает, что выиграл этот раунд, хотя стратегически навсегда теряет Китай и еще больше сближает Пекин с Москвой, сообщил в среду РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Во вторник в МИД Китая заявили, что некоторые политики в США "играют с огнем" в тайваньском вопросе, преследуя свои личные интересы. Также в МИД КНР пообещали принять все необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань. После приземления самолета Пелоси на Тайване, агентство "Синьхуа" объявило о проведении масштабных учений в шести акваториях вокруг острова в период с 4 по 7 августа."Америка, думая, что она выиграла этот раунд с эпатажем Пелоси, на самом деле села в лужу и показала, что с такими безбашенными политиками Вашингтон совершенно недоговороспособен. США теперь навсегда теряют Китай, потому что Тайвань – это самая чувствительная тема для Китая, которую он хотел решить мирным способом. США же провоцировали Пекин на боевые действия", - сообщил Ленков.По его словам, США, видимо, хотели, чтобы произошла провокация или инцидент с участием Нэнси Пелоси, но Китай на эту провокацию не пошел."Устроить провокацию, которая могла привести к полномасштабным боевым действиям и которые устроили американские политики, могут только совершенно недальновидные и безответственные политики. США лишний раз показали, что они таковыми и являются. Этот тактический пиар-ход окажется стратегическим поражением Вашингтона", - подчеркнул эксперт.Кроме того, данная провокация может еще сильнее сблизить Москву и Пекин."Это идет в плюс и российско-китайским отношениям. Наши отношения будут развиваться еще сильнее, а сила двух стран укрепляться от взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Леонков.
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в мире, нэнси пелоси, сша, китай, тайвань, мид кнр
08:28 03.08.2022
 
США навсегда потеряли Китай после поездки Пелоси, считает эксперт

Военный эксперт Леонков: США навсегда потеряли Китай после прилета Пелоси на Тайвань

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вашингтон после прилета спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань считает, что выиграл этот раунд, хотя стратегически навсегда теряет Китай и еще больше сближает Пекин с Москвой, сообщил в среду РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Во вторник в МИД Китая заявили, что некоторые политики в США "играют с огнем" в тайваньском вопросе, преследуя свои личные интересы. Также в МИД КНР пообещали принять все необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань. После приземления самолета Пелоси на Тайване, агентство "Синьхуа" объявило о проведении масштабных учений в шести акваториях вокруг острова в период с 4 по 7 августа.
"Америка, думая, что она выиграла этот раунд с эпатажем Пелоси, на самом деле села в лужу и показала, что с такими безбашенными политиками Вашингтон совершенно недоговороспособен. США теперь навсегда теряют Китай, потому что Тайвань – это самая чувствительная тема для Китая, которую он хотел решить мирным способом. США же провоцировали Пекин на боевые действия", - сообщил Ленков.
По его словам, США, видимо, хотели, чтобы произошла провокация или инцидент с участием Нэнси Пелоси, но Китай на эту провокацию не пошел.
"Устроить провокацию, которая могла привести к полномасштабным боевым действиям и которые устроили американские политики, могут только совершенно недальновидные и безответственные политики. США лишний раз показали, что они таковыми и являются. Этот тактический пиар-ход окажется стратегическим поражением Вашингтона", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, данная провокация может еще сильнее сблизить Москву и Пекин.
"Это идет в плюс и российско-китайским отношениям. Наши отношения будут развиваться еще сильнее, а сила двух стран укрепляться от взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Леонков.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
08:15
Китайские СМИ назвали Пелоси "политическим чумным божком"
 
В миреНэнси ПелосиСШАКитайТайваньМИД КНР
 
 
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