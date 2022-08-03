https://ria.ru/20220803/pelosi-1806832833.html

США навсегда потеряли Китай после поездки Пелоси, считает эксперт

США навсегда потеряли Китай после поездки Пелоси, считает эксперт - РИА Новости, 03.08.2022

США навсегда потеряли Китай после поездки Пелоси, считает эксперт

Вашингтон после прилета спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань считает, что выиграл этот раунд, хотя стратегически навсегда теряет Китай и... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:28

2022-08-03T08:28

2022-08-03T08:28

в мире

нэнси пелоси

сша

китай

тайвань

мид кнр

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вашингтон после прилета спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань считает, что выиграл этот раунд, хотя стратегически навсегда теряет Китай и еще больше сближает Пекин с Москвой, сообщил в среду РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Во вторник в МИД Китая заявили, что некоторые политики в США "играют с огнем" в тайваньском вопросе, преследуя свои личные интересы. Также в МИД КНР пообещали принять все необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань. После приземления самолета Пелоси на Тайване, агентство "Синьхуа" объявило о проведении масштабных учений в шести акваториях вокруг острова в период с 4 по 7 августа."Америка, думая, что она выиграла этот раунд с эпатажем Пелоси, на самом деле села в лужу и показала, что с такими безбашенными политиками Вашингтон совершенно недоговороспособен. США теперь навсегда теряют Китай, потому что Тайвань – это самая чувствительная тема для Китая, которую он хотел решить мирным способом. США же провоцировали Пекин на боевые действия", - сообщил Ленков.По его словам, США, видимо, хотели, чтобы произошла провокация или инцидент с участием Нэнси Пелоси, но Китай на эту провокацию не пошел."Устроить провокацию, которая могла привести к полномасштабным боевым действиям и которые устроили американские политики, могут только совершенно недальновидные и безответственные политики. США лишний раз показали, что они таковыми и являются. Этот тактический пиар-ход окажется стратегическим поражением Вашингтона", - подчеркнул эксперт.Кроме того, данная провокация может еще сильнее сблизить Москву и Пекин."Это идет в плюс и российско-китайским отношениям. Наши отношения будут развиваться еще сильнее, а сила двух стран укрепляться от взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Леонков.

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806831445.html

сша

китай

тайвань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нэнси пелоси, сша, китай, тайвань, мид кнр