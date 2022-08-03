США навсегда потеряли Китай после поездки Пелоси, считает эксперт
Военный эксперт Леонков: США навсегда потеряли Китай после прилета Пелоси на Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вашингтон после прилета спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань считает, что выиграл этот раунд, хотя стратегически навсегда теряет Китай и еще больше сближает Пекин с Москвой, сообщил в среду РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Во вторник в МИД Китая заявили, что некоторые политики в США "играют с огнем" в тайваньском вопросе, преследуя свои личные интересы. Также в МИД КНР пообещали принять все необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань. После приземления самолета Пелоси на Тайване, агентство "Синьхуа" объявило о проведении масштабных учений в шести акваториях вокруг острова в период с 4 по 7 августа.
"Америка, думая, что она выиграла этот раунд с эпатажем Пелоси, на самом деле села в лужу и показала, что с такими безбашенными политиками Вашингтон совершенно недоговороспособен. США теперь навсегда теряют Китай, потому что Тайвань – это самая чувствительная тема для Китая, которую он хотел решить мирным способом. США же провоцировали Пекин на боевые действия", - сообщил Ленков.
По его словам, США, видимо, хотели, чтобы произошла провокация или инцидент с участием Нэнси Пелоси, но Китай на эту провокацию не пошел.
"Устроить провокацию, которая могла привести к полномасштабным боевым действиям и которые устроили американские политики, могут только совершенно недальновидные и безответственные политики. США лишний раз показали, что они таковыми и являются. Этот тактический пиар-ход окажется стратегическим поражением Вашингтона", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, данная провокация может еще сильнее сблизить Москву и Пекин.
"Это идет в плюс и российско-китайским отношениям. Наши отношения будут развиваться еще сильнее, а сила двух стран укрепляться от взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Леонков.