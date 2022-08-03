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В МИД назвали визит Пелоси на Тайвань дикой акцией - РИА Новости, 03.08.2022
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В МИД назвали визит Пелоси на Тайвань дикой акцией
В МИД назвали визит Пелоси на Тайвань дикой акцией - РИА Новости, 03.08.2022
В МИД назвали визит Пелоси на Тайвань дикой акцией
Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань показала, что Вашингтон абсолютно не считается с мнением других стран, заявила официальный... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:18
2022-08-03T09:17
в мире
россия
сша
нэнси пелоси
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань показала, что Вашингтон абсолютно не считается с мнением других стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав визит "дикой акцией"."США ни в грош не ставят никого из своих партнеров — будь то ближайшие союзники, стратегические, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения на различных направлениях. Им все равно. Ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради вот этого пресловутого пиара, внутреннего и внешнего, они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме. &lt;...&gt; Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура", — сказала дипломат в эфире радио Sputink.Кроме того, в своем Telegram-канале Захарова обратила внимание, что американское посольство в Пекине, "обычно активное на информационном поле", на фоне визита Пелоси перешло в режим молчания и за два дня не сделало ни одной публикации.Глава американской дипмиссии Николас Бернс, месяц назад на Глобальном форуме мира в Пекине обвинявший Россию в неуважении суверенитета других государств, теперь "стыдливо помалкивает, не зная как оправдываться за грубую и наглую выходку спикера палаты представителей, способную подорвать региональную стабильность и безопасность", добавила представитель МИД. Бернс, подчеркнула она, понимает, что этой провокацией США пренебрегли правами других государств.Как отметил в свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед журналистами в Мьянме, США прекрасно понимают, что визит Пелоси на Тайвань значит для Китая. Несмотря на это, Вашингтон создает серьезный раздражитель практически на ровном месте."У меня сомнений не вызывает — это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу", — подчеркнул глава МИД.Пелоси прилетела в Тайбэй накануне вечером, в среду она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Как отметил глава МИД КНР Ван И в своем заявлении, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбея с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html
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в мире, россия, сша, нэнси пелоси
08:18 03.08.2022 (обновлено: 09:17 03.08.2022)
 
В МИД назвали визит Пелоси на Тайвань дикой акцией

Представитель МИД Захарова назвала визит Пелоси на Тайвань дикой акцией

Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань показала, что Вашингтон абсолютно не считается с мнением других стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав визит "дикой акцией".
"США ни в грош не ставят никого из своих партнеров — будь то ближайшие союзники, стратегические, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения на различных направлениях. Им все равно. Ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради вот этого пресловутого пиара, внутреннего и внешнего, они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме. <...> Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура", — сказала дипломат в эфире радио Sputink.
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Кроме того, в своем Telegram-канале Захарова обратила внимание, что американское посольство в Пекине, "обычно активное на информационном поле", на фоне визита Пелоси перешло в режим молчания и за два дня не сделало ни одной публикации.
Глава американской дипмиссии Николас Бернс, месяц назад на Глобальном форуме мира в Пекине обвинявший Россию в неуважении суверенитета других государств, теперь "стыдливо помалкивает, не зная как оправдываться за грубую и наглую выходку спикера палаты представителей, способную подорвать региональную стабильность и безопасность", добавила представитель МИД. Бернс, подчеркнула она, понимает, что этой провокацией США пренебрегли правами других государств.
Как отметил в свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед журналистами в Мьянме, США прекрасно понимают, что визит Пелоси на Тайвань значит для Китая. Несмотря на это, Вашингтон создает серьезный раздражитель практически на ровном месте.
"У меня сомнений не вызывает — это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу", — подчеркнул глава МИД.
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Пелоси прилетела в Тайбэй накануне вечером, в среду она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
Как отметил глава МИД КНР Ван И в своем заявлении, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.
Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.
В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбея с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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