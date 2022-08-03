https://ria.ru/20220803/pelosi-1806831445.html

Китайские СМИ назвали Пелоси "политическим чумным божком"

Китайские СМИ назвали Пелоси "политическим чумным божком" - РИА Новости, 03.08.2022

Китайские СМИ назвали Пелоси "политическим чумным божком"

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как "политический чумной божок", своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:15

2022-08-03T08:15

2022-08-03T08:15

в мире

нэнси пелоси

цай инвэнь

китай

сша

тайвань

оон

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как "политический чумной божок", своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в Тайваньском проливе, прилетев в Тайбэй она "взорвала мину", которую сама же и бросила в отношения Китая и США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times."Во вторник вечером спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси украдкой приземлилась на китайском острове Тайвань, как вор, подорвав мину, которую она сама бросила в отношении ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американских отношений. Китай неоднократно предупреждал о вопиющем характере визита и о том, насколько серьезными могут быть последствия. Но Пелоси осталась глуха, Вашингтон также не принял действенных мер, чтобы остановить это, что спровоцировало новый виток напряженности и серьезные вызовы в районе (Тайваньского – ред.) пролива", - отмечают авторы статьи.Указано, что глупые, безрассудные, опасные провокационные действия Пелоси возлагают всю ответственность за подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива на США и руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня.В статье отмечается, что визит Пелоси на Тайвань не только нарушил принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике Китая и США, но также и резолюцию 2758 ООН."Подобно "политическому божку чумы", Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване", - добавили авторы.Также они обратили внимание на сообщения ряда тайваньских СМИ о том, что Тайбэй пытался отозвать свое приглашение Пелоси, но тем не менее вынужден был организовать прием американской делегации.Новость весьма интригующая, добавили в Global Times, так как наглядно демонстрирует низкий уровень мышления и сомнительный менталитет руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также безапелляционное и эгоистичное отношение Пелоси к Тайваню.Спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу в главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/zakharova-1806827707.html

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806825049.html

китай

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, китай, сша, тайвань, оон