Китайские СМИ назвали Пелоси "политическим чумным божком"
Global Times: Пелоси ведет себя как "политический чумной божок", подрывая мир в регионе
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как "политический чумной божок", своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в Тайваньском проливе, прилетев в Тайбэй она "взорвала мину", которую сама же и бросила в отношения Китая и США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
"Во вторник вечером спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси украдкой приземлилась на китайском острове Тайвань, как вор, подорвав мину, которую она сама бросила в отношении ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американских отношений. Китай неоднократно предупреждал о вопиющем характере визита и о том, насколько серьезными могут быть последствия. Но Пелоси осталась глуха, Вашингтон также не принял действенных мер, чтобы остановить это, что спровоцировало новый виток напряженности и серьезные вызовы в районе (Тайваньского – ред.) пролива", - отмечают авторы статьи.
Указано, что глупые, безрассудные, опасные провокационные действия Пелоси возлагают всю ответственность за подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива на США и руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня.
В статье отмечается, что визит Пелоси на Тайвань не только нарушил принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике Китая и США, но также и резолюцию 2758 ООН.
"Подобно "политическому божку чумы", Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване", - добавили авторы.
Также они обратили внимание на сообщения ряда тайваньских СМИ о том, что Тайбэй пытался отозвать свое приглашение Пелоси, но тем не менее вынужден был организовать прием американской делегации.
Новость весьма интригующая, добавили в Global Times, так как наглядно демонстрирует низкий уровень мышления и сомнительный менталитет руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также безапелляционное и эгоистичное отношение Пелоси к Тайваню.
Спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу в главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.