Рейтинг@Mail.ru
Китайские СМИ назвали Пелоси "политическим чумным божком" - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806831445.html
Китайские СМИ назвали Пелоси "политическим чумным божком"
Китайские СМИ назвали Пелоси "политическим чумным божком" - РИА Новости, 03.08.2022
Китайские СМИ назвали Пелоси "политическим чумным божком"
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как "политический чумной божок", своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:15
2022-08-03T08:15
в мире
нэнси пелоси
цай инвэнь
китай
сша
тайвань
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806777798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b48283a2b8ea53059c5dccedf2928a8.jpg
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как "политический чумной божок", своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в Тайваньском проливе, прилетев в Тайбэй она "взорвала мину", которую сама же и бросила в отношения Китая и США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times."Во вторник вечером спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси украдкой приземлилась на китайском острове Тайвань, как вор, подорвав мину, которую она сама бросила в отношении ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американских отношений. Китай неоднократно предупреждал о вопиющем характере визита и о том, насколько серьезными могут быть последствия. Но Пелоси осталась глуха, Вашингтон также не принял действенных мер, чтобы остановить это, что спровоцировало новый виток напряженности и серьезные вызовы в районе (Тайваньского – ред.) пролива", - отмечают авторы статьи.Указано, что глупые, безрассудные, опасные провокационные действия Пелоси возлагают всю ответственность за подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива на США и руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня.В статье отмечается, что визит Пелоси на Тайвань не только нарушил принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике Китая и США, но также и резолюцию 2758 ООН."Подобно "политическому божку чумы", Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване", - добавили авторы.Также они обратили внимание на сообщения ряда тайваньских СМИ о том, что Тайбэй пытался отозвать свое приглашение Пелоси, но тем не менее вынужден был организовать прием американской делегации.Новость весьма интригующая, добавили в Global Times, так как наглядно демонстрирует низкий уровень мышления и сомнительный менталитет руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также безапелляционное и эгоистичное отношение Пелоси к Тайваню.Спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу в главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/zakharova-1806827707.html
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806825049.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806777798_230:88:2843:2048_1920x0_80_0_0_24a9d031b3f7ba398b17eee2df178e7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, китай, сша, тайвань, оон
08:15 03.08.2022
 
Китайские СМИ назвали Пелоси "политическим чумным божком"

Global Times: Пелоси ведет себя как "политический чумной божок", подрывая мир в регионе

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как "политический чумной божок", своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в Тайваньском проливе, прилетев в Тайбэй она "взорвала мину", которую сама же и бросила в отношения Китая и США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
"Во вторник вечером спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси украдкой приземлилась на китайском острове Тайвань, как вор, подорвав мину, которую она сама бросила в отношении ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американских отношений. Китай неоднократно предупреждал о вопиющем характере визита и о том, насколько серьезными могут быть последствия. Но Пелоси осталась глуха, Вашингтон также не принял действенных мер, чтобы остановить это, что спровоцировало новый виток напряженности и серьезные вызовы в районе (Тайваньского – ред.) пролива", - отмечают авторы статьи.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
07:35В России
Захарова: визит Пелоси показал пренебрежение США правами других стран
Указано, что глупые, безрассудные, опасные провокационные действия Пелоси возлагают всю ответственность за подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива на США и руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня.
В статье отмечается, что визит Пелоси на Тайвань не только нарушил принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике Китая и США, но также и резолюцию 2758 ООН.
"Подобно "политическому божку чумы", Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване", - добавили авторы.
Также они обратили внимание на сообщения ряда тайваньских СМИ о том, что Тайбэй пытался отозвать свое приглашение Пелоси, но тем не менее вынужден был организовать прием американской делегации.
Новость весьма интригующая, добавили в Global Times, так как наглядно демонстрирует низкий уровень мышления и сомнительный менталитет руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также безапелляционное и эгоистичное отношение Пелоси к Тайваню.
Спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу в главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
06:18
Глава администрации Тайваня вручила Пелоси "Орден Благожелательных облаков"
 
В миреНэнси ПелосиЦай ИнвэньКитайСШАТайваньООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала