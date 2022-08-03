https://ria.ru/20220803/pelosi-1806825666.html

Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня

Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022

Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня

США гордятся прочной дружбой с Тайванем и не откажутся от приверженности поддержке острова, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T06:47

2022-08-03T06:47

2022-08-03T07:23

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

в мире

цай инвэнь

сша

тайвань

тайбэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806777776_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_8961c2bc62008baab09892300bb84a6e.jpg

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. США гордятся прочной дружбой с Тайванем и не откажутся от приверженности поддержке острова, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в среду, трансляцию встречи вели тайваньские СМИ."Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню, мы очень гордимся нашей прочной дружбой", - сказала Пелоси в ходе встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе.2 августа спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220803/neizbezhnost-1806822354.html

сша

тайвань

тайбэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, в мире, цай инвэнь, сша, тайвань, тайбэй