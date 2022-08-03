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Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022
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Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня
Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022
Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня
США гордятся прочной дружбой с Тайванем и не откажутся от приверженности поддержке острова, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T06:47
2022-08-03T07:23
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
в мире
цай инвэнь
сша
тайвань
тайбэй
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. США гордятся прочной дружбой с Тайванем и не откажутся от приверженности поддержке острова, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в среду, трансляцию встречи вели тайваньские СМИ."Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню, мы очень гордимся нашей прочной дружбой", - сказала Пелоси в ходе встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе.2 августа спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, в мире, цай инвэнь, сша, тайвань, тайбэй
06:47 03.08.2022 (обновлено: 07:23 03.08.2022)
 
Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня

Пелоси заявила, что делегация США намерена показать приверженность поддержке Тайваня

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. США гордятся прочной дружбой с Тайванем и не откажутся от приверженности поддержке острова, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в среду, трансляцию встречи вели тайваньские СМИ.
"Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню, мы очень гордимся нашей прочной дружбой", - сказала Пелоси в ходе встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе.
2 августа спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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Нэнси ПелосиВизит Пелоси на ТайваньВ миреЦай ИнвэньСШАТайваньТайбэй
 
 
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