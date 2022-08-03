https://ria.ru/20220803/pelosi-1806824391.html

Пелоси прибыла на встречу с главой администрации Тайваня

Пелоси прибыла на встречу с главой администрации Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022

Пелоси прибыла на встречу с главой администрации Тайваня

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в среду утром прибыла в офис главы администрации Тайваня на встречу с главой острова Цай Инвэнь,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T05:59

2022-08-03T05:59

2022-08-03T05:59

визит пелоси на тайвань

нэнси пелоси

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тайбэй

китай

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в среду утром прибыла в офис главы администрации Тайваня на встречу с главой острова Цай Инвэнь, трансляцию встречи ведут тайваньские СМИ.Пелоси встретилась с Цай Инвэнь около 10.30 по местному времени (5.30 мск).2 августа спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220803/otvet-1806815325.html

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