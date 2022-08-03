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В Китае рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
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В Китае рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань
В Китае рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
В Китае рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань
Китай после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси будет проявлять все больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T00:55
2022-08-03T00:55
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Китай после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси будет проявлять все больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до сих пор удавалось сохранить мир с Тайванем, пишет китайское издание South China Morning Post.Речь идет о так называемой "срединной линии" в Тайваньском проливе – опознавательной зоне противовоздушной обороны острова и морской исключительной экономической зоне.Обе стороны, отмечает издание, ее соблюдали, однако в свете визита Пелоси на Тайвань, вероятно, все больше китайских военных самолетов будут пересекать границу и дольше оставаться на тайваньской стороне в качестве "демонстрации силы и недовольства". Официальный Пекин постепенно будет все больше игнорировать "срединную линию", фактически превращая ее в несуществующую, резюмирует South China Morning Post.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Китай считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией". В МИД России назвали поездку Пелоси провокацией.Помимо этого, в акватории вокруг Тайваня начались учения Народно-освободительной армии Китая, которые продолжатся до конца недели. Также, по сообщениям оборонного ведомства Тайваня, в зону действия ПВО заходили более 20 китайских военных самолетов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
00:55 03.08.2022
 
В Китае рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань

SCMP: Китай после визита Пелоси на Тайвань станет чаще "демонстрировать силу"

© AP Photo / Chiang Ying-yingУчастники демонстрации держат плакаты с приветствиями Нэнси Пелоси в Тайбэе, Тайвань
Участники демонстрации держат плакаты с приветствиями Нэнси Пелоси в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Участники демонстрации держат плакаты с приветствиями Нэнси Пелоси в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Китай после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси будет проявлять все больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до сих пор удавалось сохранить мир с Тайванем, пишет китайское издание South China Morning Post.
Речь идет о так называемой "срединной линии" в Тайваньском проливе – опознавательной зоне противовоздушной обороны острова и морской исключительной экономической зоне.
Обе стороны, отмечает издание, ее соблюдали, однако в свете визита Пелоси на Тайвань, вероятно, все больше китайских военных самолетов будут пересекать границу и дольше оставаться на тайваньской стороне в качестве "демонстрации силы и недовольства". Официальный Пекин постепенно будет все больше игнорировать "срединную линию", фактически превращая ее в несуществующую, резюмирует South China Morning Post.
Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Китай считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией". В МИД России назвали поездку Пелоси провокацией.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Помимо этого, в акватории вокруг Тайваня начались учения Народно-освободительной армии Китая, которые продолжатся до конца недели. Также, по сообщениям оборонного ведомства Тайваня, в зону действия ПВО заходили более 20 китайских военных самолетов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреКитайТайваньСШАНэнси ПелосиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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