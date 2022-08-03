https://ria.ru/20220803/oruzhie-1806927837.html
У пассажира поезда в Екатеринбурге изъяли боевые гранаты в сгущенке
У пассажира поезда в Екатеринбурге изъяли боевые гранаты в сгущенке - РИА Новости, 03.08.2022
У пассажира поезда в Екатеринбурге изъяли боевые гранаты в сгущенке
Мужчину, который пытался провести оружие, спрятанное в термосе со сгущенкой и привезенное с зоны боевых действий на Украине, задержали на железнодорожном... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:55
2022-08-03T13:55
2022-08-03T13:55
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Мужчину, который пытался провести оружие, спрятанное в термосе со сгущенкой и привезенное с зоны боевых действий на Украине, задержали на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Факт задержания РИА Новости подтвердили в управлении на транспорте МВД России по УрФО."Факт задержания подтверждаем, но от комментариев мы воздерживаемся, если будет официальная информация, то она будет опубликована на сайте (ведомства)", - сказала собеседница агентства.По информации Telegram-канал Baza, 53-летний житель Перми участвовал в спецоперации под Харьковом и вез противопехотные гранаты с запалами УЗРГМ и пять ножей в качестве сувенира, а чтобы оружие не нашли, он спрятал его в термосе и залил сгущенкой. Утром 2 августа пассажира задержали силовики на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, ему грозит от 6 до 10 лет.
https://ria.ru/20220802/granata-1806637174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, пермь, харьков
У пассажира поезда в Екатеринбурге изъяли боевые гранаты в сгущенке
У пассажира поезда в Екатеринбурге изъяли гранаты, спрятанные в термосе со сгущенкой