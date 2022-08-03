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В МИД рассказали о последствиях в случае обретения Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 03.08.2022
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В МИД рассказали о последствиях в случае обретения Украиной ядерного оружия
В МИД рассказали о последствиях в случае обретения Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 03.08.2022
В МИД рассказали о последствиях в случае обретения Украиной ядерного оружия
Обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО, грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия, заявил,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T02:33
2022-08-03T03:06
в мире
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ООН, 3 авг – РИА Новости. Обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО, грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, представитель российской делегации Александр Трофимов."Не могут не вызывать озабоченность высказывания представителей Киева, не только ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, но и способные трактоваться как заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины", - сказал Трофимов."Подобный дестабилизирующий шаг противоречил бы обязательствам Киева по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности", - добавил он.По словам дипломата, Киев не соблюдает свои обязательства по Будапештским договорённостям на протяжении многих лет. "В частности, те из них, которые были призваны противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине", - отметил он.Как указал Трофимов, утрата Украиной территориальной целостности стала результатом внутренних центробежных процессов, спровоцированных внешним дестабилизирующим воздействием Запада в попытке оторвать Украину от России, "к чему ни Российская Федерация, ни её обязательства по Будапештскому меморандуму не имеют ни малейшего отношения"."Ни в 1994 году, ни впоследствии Россия не брала на себя обязательства признавать госперевороты и принуждать части Украины оставаться в её составе против воли самого местного населения", - заявил Трофимов.
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806695584.html
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в мире, украина, россия
02:33 03.08.2022 (обновлено: 03:06 03.08.2022)
 
В МИД рассказали о последствиях в случае обретения Украиной ядерного оружия

Дипломат Трофимов: обретение Украиной ядерного оружия нарушило бы ее обязательства по ДНЯО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 3 авг – РИА Новости. Обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО, грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, представитель российской делегации Александр Трофимов.
"Не могут не вызывать озабоченность высказывания представителей Киева, не только ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, но и способные трактоваться как заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины", - сказал Трофимов.
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"Подобный дестабилизирующий шаг противоречил бы обязательствам Киева по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности", - добавил он.
По словам дипломата, Киев не соблюдает свои обязательства по Будапештским договорённостям на протяжении многих лет. "В частности, те из них, которые были призваны противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине", - отметил он.
Как указал Трофимов, утрата Украиной территориальной целостности стала результатом внутренних центробежных процессов, спровоцированных внешним дестабилизирующим воздействием Запада в попытке оторвать Украину от России, "к чему ни Российская Федерация, ни её обязательства по Будапештскому меморандуму не имеют ни малейшего отношения".
"Ни в 1994 году, ни впоследствии Россия не брала на себя обязательства признавать госперевороты и принуждать части Украины оставаться в её составе против воли самого местного населения", - заявил Трофимов.
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