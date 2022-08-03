https://ria.ru/20220803/oruzhie-1806815053.html

В МИД оценили возможность применения ядерного оружия на Украине

В МИД оценили возможность применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 03.08.2022

В МИД оценили возможность применения ядерного оружия на Украине

Ни один из сценариев применения ядерного оружия Россией неприменим к ситуации на Украине, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, представитель... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T00:47

2022-08-03T00:47

2022-08-03T07:36

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 3 авг – РИА Новости. Ни один из сценариев применения ядерного оружия Россией неприменим к ситуации на Украине, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, представитель российской делегации Александр Трофимов.Дипломат отметил, что российская доктрина в этом вопросе "хорошо известна и предельно ясна": Москва допускает применение ядерного оружия исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства."Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине", - подчеркнул он.Трофимов также указал, что Россия неукоснительно исполняет обязательства в рамках Будапештского меморандума, включая неприменение ядерного оружия.Дипломат назвал нечистоплотной интерпретацию высказываний российского руководства, согласно которой Москва якобы угрожает применить на Украине ядерное оружие. Подобные высказывания, отметил он, "не выдерживают никакой критики".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795434215.html

https://ria.ru/20220803/rossiya-1806813315.html

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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)