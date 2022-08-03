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Президент Никарагуа рассказал о попытке США установить неофициальный диалог - РИА Новости, 03.08.2022
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Президент Никарагуа рассказал о попытке США установить неофициальный диалог
Президент Никарагуа рассказал о попытке США установить неофициальный диалог - РИА Новости, 03.08.2022
Президент Никарагуа рассказал о попытке США установить неофициальный диалог
Президент Никарагуа Даниэль Ортега сообщил о неофициальном визите в страну чиновника Госдепартамента США, который запрашивал встречу с представителями... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:22
2022-08-03T23:52
в мире
никарагуа
сша
даниэль ортега
государственный департамент сша
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МЕХИКО, 3 авг — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега сообщил о неофициальном визите в страну чиновника Госдепартамента США, который запрашивал встречу с представителями правительства.По словам Ортеги, во встрече американскому представителю отказали."Стоило приехать официально, должна быть коммуникация через нашего посла в Вашингтоне, и логично, что и через местное посольство США, для того чтобы иметь возможность принять их эмиссара не в тайном формате, в котором он прибыл", — добавил никарагуанский лидер.Кроме того, как считает Ортега, любой посол США пытается организовать заговор против властей страны, а Уго Родригес, новая кандидатура Вашингтона, "даже еще в страну не приехал, а начал разглагольствовать. Пусть сидит снаружи и заявляет, что угодно, но на никарагуанской земле наш флаг будут уважать".Правительство страны в конце июля отвергло кандидатуру нового посла США Уго Родригеса, который на слушаниях в конгрессе назвал Никарагуа страной-изгоем, сравнил действующее правительство с доминиканской диктатурой 1950-х годов и пообещал, что будет "работать с международными партнерами для возвращения к демократии, уважения прав человека и освобождения политзаключенных".
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в мире, никарагуа, сша, даниэль ортега, государственный департамент сша
21:22 03.08.2022 (обновлено: 23:52 03.08.2022)
 
Президент Никарагуа рассказал о попытке США установить неофициальный диалог

Президент Никарагуа Ортега сообщил о неофициальном визите в страну чиновника Госдепа

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 авг — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега сообщил о неофициальном визите в страну чиновника Госдепартамента США, который запрашивал встречу с представителями правительства.

"Отправили переговорщика, который находился здесь, в Никарагуа, сделали это неофициально. Прибыл чиновник Госдепартамента, который искал встречи", — рассказал он в ходе выступления по случаю 43-летия ВВС страны.

По словам Ортеги, во встрече американскому представителю отказали.
"Стоило приехать официально, должна быть коммуникация через нашего посла в Вашингтоне, и логично, что и через местное посольство США, для того чтобы иметь возможность принять их эмиссара не в тайном формате, в котором он прибыл", — добавил никарагуанский лидер.
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Кроме того, как считает Ортега, любой посол США пытается организовать заговор против властей страны, а Уго Родригес, новая кандидатура Вашингтона, "даже еще в страну не приехал, а начал разглагольствовать. Пусть сидит снаружи и заявляет, что угодно, но на никарагуанской земле наш флаг будут уважать".
Правительство страны в конце июля отвергло кандидатуру нового посла США Уго Родригеса, который на слушаниях в конгрессе назвал Никарагуа страной-изгоем, сравнил действующее правительство с доминиканской диктатурой 1950-х годов и пообещал, что будет "работать с международными партнерами для возвращения к демократии, уважения прав человека и освобождения политзаключенных".
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