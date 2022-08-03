https://ria.ru/20220803/ortega-1807098821.html

Президент Никарагуа рассказал о попытке США установить неофициальный диалог

Президент Никарагуа рассказал о попытке США установить неофициальный диалог - РИА Новости, 03.08.2022

Президент Никарагуа рассказал о попытке США установить неофициальный диалог

Президент Никарагуа Даниэль Ортега сообщил о неофициальном визите в страну чиновника Госдепартамента США, который запрашивал встречу с представителями... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:22

2022-08-03T21:22

2022-08-03T23:52

в мире

никарагуа

сша

даниэль ортега

государственный департамент сша

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МЕХИКО, 3 авг — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега сообщил о неофициальном визите в страну чиновника Госдепартамента США, который запрашивал встречу с представителями правительства.По словам Ортеги, во встрече американскому представителю отказали."Стоило приехать официально, должна быть коммуникация через нашего посла в Вашингтоне, и логично, что и через местное посольство США, для того чтобы иметь возможность принять их эмиссара не в тайном формате, в котором он прибыл", — добавил никарагуанский лидер.Кроме того, как считает Ортега, любой посол США пытается организовать заговор против властей страны, а Уго Родригес, новая кандидатура Вашингтона, "даже еще в страну не приехал, а начал разглагольствовать. Пусть сидит снаружи и заявляет, что угодно, но на никарагуанской земле наш флаг будут уважать".Правительство страны в конце июля отвергло кандидатуру нового посла США Уго Родригеса, который на слушаниях в конгрессе назвал Никарагуа страной-изгоем, сравнил действующее правительство с доминиканской диктатурой 1950-х годов и пообещал, что будет "работать с международными партнерами для возвращения к демократии, уважения прав человека и освобождения политзаключенных".

https://ria.ru/20220621/makfarland-1797136854.html

https://ria.ru/20220528/shizofreniya-1791355367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, никарагуа, сша, даниэль ортега, государственный департамент сша