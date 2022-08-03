Орбан провел переговоры с Трампом
Премьер-министр Венгрии Орбан провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в США, куда прибыл для участия в Конференции консервативных политических действий (CPAC), сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.
"Премьер-министр Виктор Орбан провел во вторник встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом", - приводит слова Хаваши агентство MTI.
Отмечается, что встреча состоялась в имении Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, помимо Орбана, с венгерской стороны во встрече принимали участие глава МИД Венгрии Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и председатель парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет. Сийярто опубликовал в соцсетях видео с фрагментами встречи, озаглавив его "Рад видеть вас вновь".
"Венгерско-американские политические отношения были на пике, когда Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов. Надеемся, что наши отношения и дальше будут на том же уровне!" - написал Сийярто.
Орбан планирует выступить на открытии Конференции консервативных политических действий в Далласе, штат Техас, по приглашению Трампа. Ранее в мае флагманское мероприятие консервативных сил впервые состоялось за пределами США - в Будапеште. Трамп не присутствовал лично, однако выступил с видеообращением к участникам, в котором назвал Орбана "великим лидером", "настоящим джентельменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".
Ранее Сийярто во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты заявил, что экс-президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за посредничество в подписании "Авраамских мирных соглашений" между Израилем и арабскими странами.
23 июля, 15:10Орбан предрек Западу глобальный кризис после 2030 года