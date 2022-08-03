https://ria.ru/20220803/onkologiya-1806951499.html
Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями
Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями - РИА Новости, 03.08.2022
Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями
Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что региону необходимо обратить особое внимание на... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:52
2022-08-03T14:52
2022-08-03T14:52
общество
здоровье - общество
владимир путин
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_02fc61519f2780f896053e3f38b8b9ec.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что региону необходимо обратить особое внимание на вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями, по словам главы государства, тема является острой, над ней нужно постоянно работать.Во время встречи Путин поинтересовался у Евраева, в какие программы по борьбе с новообразованиями и с онкологическими заболеваниями вписался регион: "Есть ещё один вопрос – вопрос здравоохранения, на который следует обратить особое внимание. Вы вписались как-то в наши национальные программы по борьбе с новообразованиями, с онкологическими заболеваниями?"Евраев сообщил, что в этом году в области строятся два объекта - онкобольница и детская поликлиника. "То есть, мы участвуем активно и работаем с министерством здравоохранения, находимся с ними на постоянном контакте", - подчеркнул врио губернатора."Хорошо. Это важно, потому что, как вы знаете, программа есть, финансирование выделяется, а это вопрос острый, и над ним нужно постоянно работать. Не забывайте, пожалуйста, об этом", - ответил Путин.
https://ria.ru/20220803/putin-1806947121.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_57c458a882e9fedbf31f2c42dc0f8c7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владимир путин, михаил евраев
Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями
Президент Путин обсудил с врио главы Ярославской области борьбу с онкозаболеваниями
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что региону необходимо обратить особое внимание на вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями, по словам главы государства, тема является острой, над ней нужно постоянно работать.
Во время встречи Путин поинтересовался у Евраева, в какие программы по борьбе с новообразованиями и с онкологическими заболеваниями вписался регион: "Есть ещё один вопрос – вопрос здравоохранения, на который следует обратить особое внимание. Вы вписались как-то в наши национальные программы по борьбе с новообразованиями, с онкологическими заболеваниями?"
Евраев сообщил, что в этом году в области строятся два объекта - онкобольница и детская поликлиника. "То есть, мы участвуем активно и работаем с министерством здравоохранения, находимся с ними на постоянном контакте", - подчеркнул врио губернатора.
"Хорошо. Это важно, потому что, как вы знаете, программа есть, финансирование выделяется, а это вопрос острый, и над ним нужно постоянно работать. Не забывайте, пожалуйста, об этом", - ответил Путин.