https://ria.ru/20220803/onkologiya-1806951499.html

Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями

Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями - РИА Новости, 03.08.2022

Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что региону необходимо обратить особое внимание на... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:52

2022-08-03T14:52

2022-08-03T14:52

общество

здоровье - общество

владимир путин

михаил евраев

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что региону необходимо обратить особое внимание на вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями, по словам главы государства, тема является острой, над ней нужно постоянно работать.Во время встречи Путин поинтересовался у Евраева, в какие программы по борьбе с новообразованиями и с онкологическими заболеваниями вписался регион: "Есть ещё один вопрос – вопрос здравоохранения, на который следует обратить особое внимание. Вы вписались как-то в наши национальные программы по борьбе с новообразованиями, с онкологическими заболеваниями?"Евраев сообщил, что в этом году в области строятся два объекта - онкобольница и детская поликлиника. "То есть, мы участвуем активно и работаем с министерством здравоохранения, находимся с ними на постоянном контакте", - подчеркнул врио губернатора."Хорошо. Это важно, потому что, как вы знаете, программа есть, финансирование выделяется, а это вопрос острый, и над ним нужно постоянно работать. Не забывайте, пожалуйста, об этом", - ответил Путин.

https://ria.ru/20220803/putin-1806947121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, владимир путин, михаил евраев