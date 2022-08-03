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Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями - РИА Новости, 03.08.2022
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Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями
Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями - РИА Новости, 03.08.2022
Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями
Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что региону необходимо обратить особое внимание на... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:52
2022-08-03T14:52
общество
здоровье - общество
владимир путин
михаил евраев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что региону необходимо обратить особое внимание на вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями, по словам главы государства, тема является острой, над ней нужно постоянно работать.Во время встречи Путин поинтересовался у Евраева, в какие программы по борьбе с новообразованиями и с онкологическими заболеваниями вписался регион: "Есть ещё один вопрос – вопрос здравоохранения, на который следует обратить особое внимание. Вы вписались как-то в наши национальные программы по борьбе с новообразованиями, с онкологическими заболеваниями?"Евраев сообщил, что в этом году в области строятся два объекта - онкобольница и детская поликлиника. "То есть, мы участвуем активно и работаем с министерством здравоохранения, находимся с ними на постоянном контакте", - подчеркнул врио губернатора."Хорошо. Это важно, потому что, как вы знаете, программа есть, финансирование выделяется, а это вопрос острый, и над ним нужно постоянно работать. Не забывайте, пожалуйста, об этом", - ответил Путин.
https://ria.ru/20220803/putin-1806947121.html
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общество, здоровье - общество, владимир путин, михаил евраев
14:52 03.08.2022
 
Путин поручил Евраеву обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями

Президент Путин обсудил с врио главы Ярославской области борьбу с онкозаболеваниями

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что региону необходимо обратить особое внимание на вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями, по словам главы государства, тема является острой, над ней нужно постоянно работать.
Во время встречи Путин поинтересовался у Евраева, в какие программы по борьбе с новообразованиями и с онкологическими заболеваниями вписался регион: "Есть ещё один вопрос – вопрос здравоохранения, на который следует обратить особое внимание. Вы вписались как-то в наши национальные программы по борьбе с новообразованиями, с онкологическими заболеваниями?"
Евраев сообщил, что в этом году в области строятся два объекта - онкобольница и детская поликлиника. "То есть, мы участвуем активно и работаем с министерством здравоохранения, находимся с ними на постоянном контакте", - подчеркнул врио губернатора.
"Хорошо. Это важно, потому что, как вы знаете, программа есть, финансирование выделяется, а это вопрос острый, и над ним нужно постоянно работать. Не забывайте, пожалуйста, об этом", - ответил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 14:40
Путин призвал Евраева заняться вопросами экологии и дорог
 
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