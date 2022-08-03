https://ria.ru/20220803/obstrel-1807074593.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Зайцево южное
Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Зайцево южное - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Зайцево южное
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Старомихайловку и Зайцево южное, выпустив 13 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:35
2022-08-03T19:35
2022-08-03T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
старомихайловка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Старомихайловку и Зайцево южное, выпустив 13 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 17.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Дача - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 19.10 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220803/obstrely-1807045962.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), старомихайловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Зайцево южное
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Зайцево южное