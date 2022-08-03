https://ria.ru/20220803/obstrel-1806979809.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и 25 минут вели огонь по Донецку, выпустив по городам 32 снаряда калибрами 122 и 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:51

2022-08-03T15:51

2022-08-03T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и 25 минут вели огонь по Донецку, выпустив по городам 32 снаряда калибрами 122 и 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.45 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра, 14.25 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, 14.55 - н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 14 снарядов калибром 122 миллиметра, 14.50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220721/obse-1804135733.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина