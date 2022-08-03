https://ria.ru/20220803/obstrel-1806979809.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и 25 минут вели огонь по Донецку, выпустив по городам 32 снаряда калибрами 122 и 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:51
2022-08-03T15:51
2022-08-03T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и 25 минут вели огонь по Донецку, выпустив по городам 32 снаряда калибрами 122 и 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.45 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра, 14.25 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, 14.55 - н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 14 снарядов калибром 122 миллиметра, 14.50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220721/obse-1804135733.html
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0260a34999c43f5a5a62f190bb6065d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой и Донецку 32 снаряда