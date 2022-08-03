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Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за три минуты выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке, заявило представительство... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:31

2022-08-03T12:31

2022-08-03T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

нато

макеевка

украина

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12:05 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм; 12:08 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщило представительство в Telegram-канале.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

украина

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в мире, донецк (днр), нато, макеевка, украина