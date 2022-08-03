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Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра
Украинские войска за час выпустили по Донецку десять снарядов калибром 155 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T01:37
2022-08-03T01:37
2022-08-03T01:37
специальная военная операция на украине
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нато
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку десять снарядов калибром 155 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно представительству, с 23.06 вторника по 00.14 среды по Калининскому и Куйбышевскому району Донецка было выпущено десять таких снарядов.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220802/pshenitsa-1806778941.html
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в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато, днр
Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра, заявили в ДНР