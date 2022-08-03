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Для херсонских автомобилей с местными номерами введут спецпропуска - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Для херсонских автомобилей с местными номерами введут спецпропуска
Для херсонских автомобилей с местными номерами введут спецпропуска - РИА Новости, 03.08.2022
Для херсонских автомобилей с местными номерами введут спецпропуска
Для автотранспорта с херсонскими номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:07
2022-08-03T14:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
экономика
украина
марат хуснуллин
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Для автотранспорта с херсонскими номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится с рабочим визитом в Херсонской области. Он сообщил, что в рамках визита провел совещание по вопросу налаживания работы по вывозу сельхозпродукции из региона в Россию. По его словам, эта работа еще не до конца налажена по ряду причин, в том числе из-за неготовности банковской системы работе с безналичными платежами."Мы будем давать специальные пропуска для проезда по всем территориям, как новым территориям, так и территориям России", - сказал Хуснуллин журналистам.
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херсонская область , россия, экономика, украина, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр
14:07 03.08.2022 (обновлено: 14:51 03.08.2022)
 
Для херсонских автомобилей с местными номерами введут спецпропуска

Вице-премьер Хуснуллин: для автомобилей с херсонскими номерами введут спецпропуска

© РИА НовостиСотрудник Росгвардии в Херсонской области
Сотрудник Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости
Сотрудник Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Для автотранспорта с херсонскими номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин находится с рабочим визитом в Херсонской области. Он сообщил, что в рамках визита провел совещание по вопросу налаживания работы по вывозу сельхозпродукции из региона в Россию. По его словам, эта работа еще не до конца налажена по ряду причин, в том числе из-за неготовности банковской системы работе с безналичными платежами.
"Мы будем давать специальные пропуска для проезда по всем территориям, как новым территориям, так и территориям России", - сказал Хуснуллин журналистам.
Работа переправы через Днепр у Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 08:24Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияЭкономикаУкраинаМарат ХуснуллинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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