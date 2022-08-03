https://ria.ru/20220803/nomera-1806933616.html

Для херсонских автомобилей с местными номерами введут спецпропуска

Для херсонских автомобилей с местными номерами введут спецпропуска - РИА Новости, 03.08.2022

Для херсонских автомобилей с местными номерами введут спецпропуска

Для автотранспорта с херсонскими номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:07

2022-08-03T14:07

2022-08-03T14:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

экономика

украина

марат хуснуллин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554367_0:298:3112:2048_1920x0_80_0_0_9a73b6f01b6fcda2559134205d954384.jpg

ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Для автотранспорта с херсонскими номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится с рабочим визитом в Херсонской области. Он сообщил, что в рамках визита провел совещание по вопросу налаживания работы по вывозу сельхозпродукции из региона в Россию. По его словам, эта работа еще не до конца налажена по ряду причин, в том числе из-за неготовности банковской системы работе с безналичными платежами."Мы будем давать специальные пропуска для проезда по всем территориям, как новым территориям, так и территориям России", - сказал Хуснуллин журналистам.

https://ria.ru/20220801/kherson-1806315907.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , россия, экономика, украина, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр