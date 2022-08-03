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МИД КНР назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической неизбежностью - РИА Новости, 03.08.2022
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МИД КНР назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической неизбежностью
МИД КНР назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической неизбежностью - РИА Новости, 03.08.2022
МИД КНР назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической неизбежностью
Полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью, говорится в заявлении главы МИД КНР Вана И, опубликованном в ответ на визит спикера... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T04:17
2022-08-03T07:34
визит пелоси на тайвань
ван и (политик)
в мире
китай
сша
тайбэй
мид кнр
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью, говорится в заявлении главы МИД КНР Вана И, опубликованном в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Ван И посоветовал США не мечтать о том, чтобы помешать "великому делу воссоединения Китая".При этом глава МИД подчеркнул, что Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня. Как отметил Ван И, независимо от того, в какой форме США потворствуют "независимости" острова, эти усилия окажутся напрасными.Министр также заверил, что попытки использовать Тайвань для сдерживания развития Китая обречены на провал. Он призвал США немедленно прекратить разыгрывать "тайваньскую карту" для создания беспорядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань прибыла Нэнси Пелоси, ее визит стал первой поездкой на остров спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.МИД КНР выразил решительный протест из-за визита политика и осудил его, сообщает ведомство. Ее поездка серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Также Пекин призвал Вашингтон прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР.В акватории вокруг острова начались учения китайской армии, которые продолжатся до конца недели. Также, по сообщениям оборонного ведомства Тайваня, в зону действия ПВО заходили более 20 китайских военных самолетов.В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806817846.html
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визит пелоси на тайвань, ван и (политик), в мире, китай, сша, тайбэй, мид кнр
04:17 03.08.2022 (обновлено: 07:34 03.08.2022)
 
МИД КНР назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической неизбежностью

Глава МИД КНР Ван И: воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью, говорится в заявлении главы МИД КНР Вана И, опубликованном в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью", - говорится в заявлении, текст которого приводит официальный сайт МИД КНР.
Ван И посоветовал США не мечтать о том, чтобы помешать "великому делу воссоединения Китая".
При этом глава МИД подчеркнул, что Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня. Как отметил Ван И, независимо от того, в какой форме США потворствуют "независимости" острова, эти усилия окажутся напрасными.
Министр также заверил, что попытки использовать Тайвань для сдерживания развития Китая обречены на провал. Он призвал США немедленно прекратить разыгрывать "тайваньскую карту" для создания беспорядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня
Во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань прибыла Нэнси Пелоси, ее визит стал первой поездкой на остров спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.
МИД КНР выразил решительный протест из-за визита политика и осудил его, сообщает ведомство. Ее поездка серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Также Пекин призвал Вашингтон прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР.
В акватории вокруг острова начались учения китайской армии, которые продолжатся до конца недели. Также, по сообщениям оборонного ведомства Тайваня, в зону действия ПВО заходили более 20 китайских военных самолетов.
В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
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