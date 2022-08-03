https://ria.ru/20220803/natsbaty-1807100600.html

Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве

Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве

Боевики украинских нацбатальонов разместили артиллерию и РСЗО на территории детской инфекционной больницы в Николаеве, эвакуация жителей близлежащих домов не... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:43

2022-08-03T21:43

2022-08-03T21:43

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

украина

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов разместили артиллерию и РСЗО на территории детской инфекционной больницы в Николаеве, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев"В Николаеве на территории детской инфекционной больницы (ул. Девятая Продольная) боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - сообщил он в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николаев (украина), михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)