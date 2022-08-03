Рейтинг@Mail.ru
Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/natsbaty-1807100600.html
Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве
Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве
Боевики украинских нацбатальонов разместили артиллерию и РСЗО на территории детской инфекционной больницы в Николаеве, эвакуация жителей близлежащих домов не... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:43
2022-08-03T21:43
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
украина
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780403815_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee8c58a59b6400d7938928aae6bfdb30.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов разместили артиллерию и РСЗО на территории детской инфекционной больницы в Николаеве, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев"В Николаеве на территории детской инфекционной больницы (ул. Девятая Продольная) боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - сообщил он в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780403815_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ae703394965c4bdd737abc68a53da34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:43 03.08.2022
 
Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве

Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской инфекционной больнице в Николаеве

© AP Photo / Petros GiannakourisУкомплектованный бронежилет военнослужащего армии Украины лежит на краю окопа
Укомплектованный бронежилет военнослужащего армии Украины лежит на краю окопа - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Укомплектованный бронежилет военнослужащего армии Украины лежит на краю окопа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов разместили артиллерию и РСЗО на территории детской инфекционной больницы в Николаеве, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев
Николаеве на территории детской инфекционной больницы (ул. Девятая Продольная) боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - сообщил он в ходе брифинга.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Михаил МизинцевВооруженные силы УкраиныУкраинаНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала