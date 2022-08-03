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Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве
Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве
Боевики украинских нацбатальонов разместили артиллерию и РСЗО на территории детской инфекционной больницы в Николаеве, эвакуация жителей близлежащих домов не... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:43
2022-08-03T21:43
2022-08-03T21:43
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
украина
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов разместили артиллерию и РСЗО на территории детской инфекционной больницы в Николаеве, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев"В Николаеве на территории детской инфекционной больницы (ул. Девятая Продольная) боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - сообщил он в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве
Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской инфекционной больнице в Николаеве