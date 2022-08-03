https://ria.ru/20220803/nagrady-1806916608.html
Глава Чечни вручил ордена Кадырова Пасечнику и Турчаку
Глава Чечни вручил ордена Кадырова Пасечнику и Турчаку - РИА Новости, 03.08.2022
Глава Чечни вручил ордена Кадырова Пасечнику и Турчаку
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил ордена Кадырова главе ЛНР Леониду Пасечнику и секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:30
2022-08-03T13:30
2022-08-03T13:31
общество
луганская народная республика
рамзан кадыров
леонид пасечник
андрей турчак
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил ордена Кадырова главе ЛНР Леониду Пасечнику и секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Награда Пасечнику вручена за укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Чеченской Республикой и Луганской Народной Республикой, Турчаку - за укрепление российской государственности и значительный вклад в дело в интересах отечества.
https://ria.ru/20220803/kadyrov-1806909935.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганская народная республика, рамзан кадыров, леонид пасечник, андрей турчак
13:30 03.08.2022 (обновлено: 13:31 03.08.2022)
Глава Чечни вручил ордена Кадырова Пасечнику и Турчаку
Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил ордена Леониду Пасечнику и Андрею Турчаку