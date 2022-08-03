https://ria.ru/20220803/nagrady-1806916608.html

Глава Чечни вручил ордена Кадырова Пасечнику и Турчаку

Глава Чечни вручил ордена Кадырова Пасечнику и Турчаку - РИА Новости, 03.08.2022

Глава Чечни вручил ордена Кадырова Пасечнику и Турчаку

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил ордена Кадырова главе ЛНР Леониду Пасечнику и секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:30

2022-08-03T13:30

2022-08-03T13:31

общество

луганская народная республика

рамзан кадыров

леонид пасечник

андрей турчак

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил ордена Кадырова главе ЛНР Леониду Пасечнику и секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Награда Пасечнику вручена за укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Чеченской Республикой и Луганской Народной Республикой, Турчаку - за укрепление российской государственности и значительный вклад в дело в интересах отечества.

https://ria.ru/20220803/kadyrov-1806909935.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, рамзан кадыров, леонид пасечник, андрей турчак