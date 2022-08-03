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Мьянма может стать очень популярной у российских туристов, считает посол

Мьянма может стать очень популярной у российских туристов, считает посол - РИА Новости, 03.08.2022

Мьянма может стать очень популярной у российских туристов, считает посол

Мьянма – очень перспективное в туристическом отношении направление, а с введением прямого авиасообщения количество поездок из России может увеличиться в десятки РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:05

2022-08-03T18:05

2022-08-03T18:07

туризм

новости - туризм

мьянма

россия

индийский океан

куда поехать

отдых на море

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мьянма – очень перспективное в туристическом отношении направление, а с введением прямого авиасообщения количество поездок из России может увеличиться в десятки раз, заявил посол РФ в Нейпьидо Николай Листопадов."Это страна для путешественников, можно сказать, еще не изведанная. Поэтому те российские туристы, которые будут сюда приезжать, почувствуют себя первооткрывателями. Турпоток из России постепенно нарастал в доковидные времена, было около пяти тысяч в год", – сказал он в эфире "России 24".Посол пояснил, что РФ и Мьянма в данный момент обсуждают установление прямого авиасообщения, что существенно увеличит количество туристов с обеих сторон."Рост возможен на порядок, в десятки раз, перспективы хорошие в этом плане. Особенно если мы сможем открыть прямое авиасообщение между нашими странами, хотя бы на первом этапе чартерные рейсы, то, конечно, это способствует росту потока из России", – добавил он.Кроме того, с июля в Мьянме введен безвизовый режим для россиян, что стимулирует увеличение количества туристических поездок, а также бизнес-партнерств, отметил посол.Посол подчеркнул, что в Мьянме развит пляжный отдых – страна расположена на берегу Индийского океана, также есть исторические достопримечательности, природа, и все это на фоне того, что целый ряд других тропических стран стали менее доступными для россиян из-за санкций.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

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мьянма

россия

индийский океан

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новости - туризм, мьянма, россия, индийский океан, куда поехать, отдых на море