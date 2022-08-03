09:19 03.08.2022 (обновлено: 10:09 03.08.2022)
Россия ожидает, что делегация Мьянмы посетит ВЭФ, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия ожидает, что делегация Мьянмы посетит ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мьянмы Вунна Маун Лвин на переговорах в Нейпьидо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мьянмы Вунна Маун Лвин на переговорах в Нейпьидо
НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Россия ожидает, что представительная делегация Мьянмы посетит Восточный экономический форум (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, а военная примет участие в форуме "Армия 2022", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ожидаем достаточно представительную делегацию на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября, как это было и на Петербургском экономическом форуме в июне, где многие соответствующие министерства Мьянмы были представлены на уровне их руководства", - сказал он на пресс-конференции.
"В этом месяце у нас в стране предстоит целая серия мероприятий по линии министерства обороны, включая очередную Международную конференцию по безопасности, включая "Армейские игры" и включая военно-технический форум "Армия 2022". На все эти мероприятия приглашены наши мьянманские коллеги, и они будут там представлены, как это было и в предыдущие годы", - добавил он.