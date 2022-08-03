https://ria.ru/20220803/myanma-1806842574.html

Россия ожидает, что делегация Мьянмы посетит ВЭФ, заявил Лавров

Россия ожидает, что делегация Мьянмы посетит ВЭФ, заявил Лавров - РИА Новости, 03.08.2022

Россия ожидает, что делегация Мьянмы посетит ВЭФ, заявил Лавров

Россия ожидает, что представительная делегация Мьянмы посетит Восточный экономический форум (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, а военная примет участие в форуме... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:19

2022-08-03T09:19

2022-08-03T10:09

мьянма

владивосток

в мире

сергей лавров

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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Россия ожидает, что представительная делегация Мьянмы посетит Восточный экономический форум (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, а военная примет участие в форуме "Армия 2022", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ожидаем достаточно представительную делегацию на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября, как это было и на Петербургском экономическом форуме в июне, где многие соответствующие министерства Мьянмы были представлены на уровне их руководства", - сказал он на пресс-конференции."В этом месяце у нас в стране предстоит целая серия мероприятий по линии министерства обороны, включая очередную Международную конференцию по безопасности, включая "Армейские игры" и включая военно-технический форум "Армия 2022". На все эти мероприятия приглашены наши мьянманские коллеги, и они будут там представлены, как это было и в предыдущие годы", - добавил он.

https://ria.ru/20220803/myanma-1806832684.html

мьянма

владивосток

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Дарья Буймова

мьянма, владивосток, в мире, сергей лавров