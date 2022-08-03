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"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли
"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли - РИА Новости, 03.08.2022
"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли
"Роскосмос" совместно с партнёрами из Мьянмы создает в стране инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:48
2022-08-03T08:48
2022-08-03T08:48
наука
мьянма
роскосмос
сергей лавров
космос - риа наука
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. "Роскосмос" совместно с партнёрами из Мьянмы создает в стране инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Роскосмос" с коллегами из Мьянмы создаёт здесь инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с коллегами из Мьянмы.
https://ria.ru/20220803/myanma-1806832476.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, роскосмос, сергей лавров, космос - риа наука
"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли
Глава МИД Лавров: "Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли