https://ria.ru/20220803/myanma-1806835949.html

"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли

"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли - РИА Новости, 03.08.2022

"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли

"Роскосмос" совместно с партнёрами из Мьянмы создает в стране инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:48

2022-08-03T08:48

2022-08-03T08:48

наука

мьянма

роскосмос

сергей лавров

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg

НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. "Роскосмос" совместно с партнёрами из Мьянмы создает в стране инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Роскосмос" с коллегами из Мьянмы создаёт здесь инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с коллегами из Мьянмы.

https://ria.ru/20220803/myanma-1806832476.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мьянма, роскосмос, сергей лавров, космос - риа наука