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"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли - РИА Новости, 03.08.2022
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Наука
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"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли
"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли - РИА Новости, 03.08.2022
"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли
"Роскосмос" совместно с партнёрами из Мьянмы создает в стране инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:48
2022-08-03T08:48
наука
мьянма
роскосмос
сергей лавров
космос - риа наука
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. "Роскосмос" совместно с партнёрами из Мьянмы создает в стране инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Роскосмос" с коллегами из Мьянмы создаёт здесь инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с коллегами из Мьянмы.
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мьянма, роскосмос, сергей лавров, космос - риа наука
08:48 03.08.2022
 
"Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли

Глава МИД Лавров: "Роскосмос" создает в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. "Роскосмос" совместно с партнёрами из Мьянмы создает в стране инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Роскосмос" с коллегами из Мьянмы создаёт здесь инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с коллегами из Мьянмы.
Мьянма - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
08:25
Мьянма благодарна России за поддержку, заявил глава МИД
 
НаукаМьянмаРоскосмосСергей ЛавровКосмос - РИА Наука
 
 
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