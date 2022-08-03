https://ria.ru/20220803/myanma-1806832684.html

Партнерство с Мьянмой не подвержено политической конъюнктуре, заявил Лавров

Партнерство с Мьянмой не подвержено политической конъюнктуре, заявил Лавров - РИА Новости, 03.08.2022

Партнерство с Мьянмой не подвержено политической конъюнктуре, заявил Лавров

Сотрудничество РФ и Мьянмы не подвержено политической конъюнктуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:28

2022-08-03T08:28

2022-08-03T08:28

вунна маун лвин

в мире

мин аун хлайн

мьянма

россия

нейпьидо

сергей лавров

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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Мьянмы не подвержено политической конъюнктуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас очень прочный фундамент для наращивания сотрудничества по широкому спектру направлений. Мы ценим традиционно дружественный характер нашего партнёрства, которое не подвержено каким-либо конъюнктурным процессам", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.Несмотря на пандемию между странами растет товарооборот, добавил Лавров, отметив, что важная сфера сотрудничества - это ВТС. Кроме того, по его словам, РФ и Мьянма придерживаются близких позиций по большинству глобальных и региональных проблем.Лавров также подчеркнул, что Россия желает властям Мьянмы, взявшим контроль над страной в прошлом году, успешного проведения выборов.В Нейпьидо у Лаврова запланированы также переговоры с лидером страны Мин Аун Хлайном.

https://ria.ru/20220803/myanma-1806832476.html

https://ria.ru/20220802/sotrudnichestvo-1806688408.html

мьянма

россия

нейпьидо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вунна маун лвин, в мире, мин аун хлайн, мьянма, россия, нейпьидо, сергей лавров