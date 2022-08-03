Партнерство с Мьянмой не подвержено политической конъюнктуре, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: сотрудничество России и Мьянмы не подвержено политической конъюнктуре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Мьянмы не подвержено политической конъюнктуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас очень прочный фундамент для наращивания сотрудничества по широкому спектру направлений. Мы ценим традиционно дружественный характер нашего партнёрства, которое не подвержено каким-либо конъюнктурным процессам", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.
Несмотря на пандемию между странами растет товарооборот, добавил Лавров, отметив, что важная сфера сотрудничества - это ВТС. Кроме того, по его словам, РФ и Мьянма придерживаются близких позиций по большинству глобальных и региональных проблем.
Лавров также подчеркнул, что Россия желает властям Мьянмы, взявшим контроль над страной в прошлом году, успешного проведения выборов.
"Мы солидарны с усилиями стабилизировать ситуацию в стране. В следующем году вы планируете провести парламентские выборы и мы желаем вам успехов в том, чтобы сделать вашу страну более сильной и успешной", - заключил Лавров.
В Нейпьидо у Лаврова запланированы также переговоры с лидером страны Мин Аун Хлайном.