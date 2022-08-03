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Партнерство с Мьянмой не подвержено политической конъюнктуре, заявил Лавров - РИА Новости, 03.08.2022
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Партнерство с Мьянмой не подвержено политической конъюнктуре, заявил Лавров
Партнерство с Мьянмой не подвержено политической конъюнктуре, заявил Лавров - РИА Новости, 03.08.2022
Партнерство с Мьянмой не подвержено политической конъюнктуре, заявил Лавров
Сотрудничество РФ и Мьянмы не подвержено политической конъюнктуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:28
2022-08-03T08:28
вунна маун лвин
в мире
мин аун хлайн
мьянма
россия
нейпьидо
сергей лавров
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Мьянмы не подвержено политической конъюнктуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас очень прочный фундамент для наращивания сотрудничества по широкому спектру направлений. Мы ценим традиционно дружественный характер нашего партнёрства, которое не подвержено каким-либо конъюнктурным процессам", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.Несмотря на пандемию между странами растет товарооборот, добавил Лавров, отметив, что важная сфера сотрудничества - это ВТС. Кроме того, по его словам, РФ и Мьянма придерживаются близких позиций по большинству глобальных и региональных проблем.Лавров также подчеркнул, что Россия желает властям Мьянмы, взявшим контроль над страной в прошлом году, успешного проведения выборов.В Нейпьидо у Лаврова запланированы также переговоры с лидером страны Мин Аун Хлайном.
https://ria.ru/20220803/myanma-1806832476.html
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вунна маун лвин, в мире, мин аун хлайн, мьянма, россия, нейпьидо, сергей лавров
08:28 03.08.2022
 
Партнерство с Мьянмой не подвержено политической конъюнктуре, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: сотрудничество России и Мьянмы не подвержено политической конъюнктуре

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Мьянмы не подвержено политической конъюнктуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас очень прочный фундамент для наращивания сотрудничества по широкому спектру направлений. Мы ценим традиционно дружественный характер нашего партнёрства, которое не подвержено каким-либо конъюнктурным процессам", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.
Мьянма - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
08:25
Мьянма благодарна России за поддержку, заявил глава МИД
Несмотря на пандемию между странами растет товарооборот, добавил Лавров, отметив, что важная сфера сотрудничества - это ВТС. Кроме того, по его словам, РФ и Мьянма придерживаются близких позиций по большинству глобальных и региональных проблем.
Лавров также подчеркнул, что Россия желает властям Мьянмы, взявшим контроль над страной в прошлом году, успешного проведения выборов.
"Мы солидарны с усилиями стабилизировать ситуацию в стране. В следующем году вы планируете провести парламентские выборы и мы желаем вам успехов в том, чтобы сделать вашу страну более сильной и успешной", - заключил Лавров.
В Нейпьидо у Лаврова запланированы также переговоры с лидером страны Мин Аун Хлайном.
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 15:05
Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества
 
Вунна Маун ЛвинВ миреМин Аун ХлайнМьянмаРоссияНейпьидоСергей Лавров
 
 
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