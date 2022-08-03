https://ria.ru/20220803/moskva-1806880826.html
Выполнено 70% работ по благоустройству участка Ленинского проспекта
Выполнено 70% работ по благоустройству участка Ленинского проспекта - РИА Новости, 03.08.2022
Выполнено 70% работ по благоустройству участка Ленинского проспекта
Специалисты выполнили 70% работ по благоустройству участка Ленинского проспекта в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:01
2022-08-03T12:01
2022-08-03T12:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
благоустройство
петр бирюков
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Специалисты выполнили 70% работ по благоустройству участка Ленинского проспекта в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 70% от общего объема работ по благоустройству участка Ленинского проспекта столицы", - рассказал Бирюков.Он отметил, что в 2020-2021 годах проведено благоустройство части Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году в работе участок от проезда Апакова до Университетского проспекта. По словам заммэра, отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей.Бирюков рассказал, что в настоящее время на объекте завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение. Параллельно проводится прокладка дополнительной водосточной сети, установка дождеприемных колодцев."Приступили к мощению тротуаров и укладке асфальта в пешеходной зоне, затем заменим покрытие проезжей части, обустроим парковочные карманы. В рамках проекта установим 27 современных остановочных павильонов с зарядными слотами. Освещать обновленные пространства будут более 1,3 тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах появятся 130 опор контрастного освещения", - подчеркнул Бирюков.Кроме того, в зонах отдыха и скверах поставят удобные лавочки и навигационные стелы, обустроят около 130 велопарковок, 17 пунктов проката велосипедов и четыре - самокатов, приведут в порядок девять детских и пять спортивных площадок.Как отметил Бирюков, обязательная составляющая проектов благоустройства вылетных магистралей - озеленение. На Ленинском проспекте высадят порядка 760 деревьев и 48 тысяч кустарников, разобьют более 250 тысяч квадратных метров газона.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новый облик получат скверы у больницы №1 имени Н.И. Пирогова, на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского, площадь Академика Тамма и пространство перед универмагом "Москва". Там обновят покрытие тротуаров, заменят системы освещения, сделают зоны отдыха.
https://realty.ria.ru/20220802/moszhilinspektsiya-1806717184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, благоустройство, петр бирюков
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Специалисты выполнили 70% работ по благоустройству участка Ленинского проспекта в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 70% от общего объема работ по благоустройству участка Ленинского проспекта столицы", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что в 2020-2021 годах проведено благоустройство части Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году в работе участок от проезда Апакова до Университетского проспекта. По словам заммэра, отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей.
Бирюков рассказал, что в настоящее время на объекте завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение. Параллельно проводится прокладка дополнительной водосточной сети, установка дождеприемных колодцев.
"Приступили к мощению тротуаров и укладке асфальта в пешеходной зоне, затем заменим покрытие проезжей части, обустроим парковочные карманы. В рамках проекта установим 27 современных остановочных павильонов с зарядными слотами. Освещать обновленные пространства будут более 1,3 тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах появятся 130 опор контрастного освещения", - подчеркнул Бирюков
.
Кроме того, в зонах отдыха и скверах поставят удобные лавочки и навигационные стелы, обустроят около 130 велопарковок, 17 пунктов проката велосипедов и четыре - самокатов, приведут в порядок девять детских и пять спортивных площадок.
Как отметил Бирюков, обязательная составляющая проектов благоустройства вылетных магистралей - озеленение. На Ленинском проспекте высадят порядка 760 деревьев и 48 тысяч кустарников, разобьют более 250 тысяч квадратных метров газона.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новый облик получат скверы у больницы №1 имени Н.И. Пирогова, на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского, площадь Академика Тамма и пространство перед универмагом "Москва". Там обновят покрытие тротуаров, заменят системы освещения, сделают зоны отдыха.