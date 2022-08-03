https://ria.ru/20220803/moskva-1806865565.html

Промпроизводство в Москве выросло на 9% в первом полугодии

Промпроизводство в Москве выросло на 9% в первом полугодии - РИА Новости, 03.08.2022

Промпроизводство в Москве выросло на 9% в первом полугодии

Объем промышленного производства в Москве за первые шесть месяцев 2022 года увеличился на 8,8% к аналогичному показателю прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:01

2022-08-03T11:01

2022-08-03T11:01

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

владислав овчинский

москва

экономика

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве за первые шесть месяцев 2022 года увеличился на 8,8% к аналогичному показателю прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Московская промышленность продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Только за июнь показатель промышленного производства вырос на 4,9% относительно того же месяца прошлого года", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что высокие темпы роста во много обеспечивает деятельность предприятий обрабатывающих отраслей, которые за первые шесть месяцев увеличили выпуск продукции на 10,9% в годовом выражении, а за июнь – на 5,4%."Положительные тренды наблюдаются в ряде отраслей столичной промышленности. В январе–июне 2022 года предприятия города увеличили выпуск текстильных изделий на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросло на 6%, а медоборудования – на 69%", – уточнил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В департаменте промышленности напомнили, что московским предприятиям в настоящее время доступно более 20 мер системной поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, специальные статусы, которые дают возможность сэкономить на налогах и воспользоваться другими преференциями. В марте 2022 года правительство Москвы утвердило набор антикризисных мер поддержки бизнеса. На эти программы Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено 20 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220803/moskva-1806862210.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир ефимов (политик), владислав овчинский, москва, экономика