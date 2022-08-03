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Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой
Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой - РИА Новости, 03.08.2022
Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой
Мошенники обычно попадают в квартиры россиян под видом работников всевозможных государственных или социальных служб, прикрываясь сообщениями о “надбавке к... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T03:18
2022-08-03T03:18
2022-08-03T03:18
общество
мошенники
мошенничество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Мошенники обычно попадают в квартиры россиян под видом работников всевозможных государственных или социальных служб, прикрываясь сообщениями о “надбавке к пенсии”, обмене денег и т.п. Как избежать обмана, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.Если вы ощущаете, что визитеры могут быть опасны, позвоните в полицию и родным. Это касается, прежде всего, пожилых людей, которых нередко обирают и даже грабят преступники под видом “сотрудников соцзащиты”. Другой вариант обмана - продать жертве ненужную дорогую вещь якобы “с большой скидкой”. Поддаваться на это ни в коем случае нельзя, предупреждает Шулешова.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мошенники, мошенничество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой
В Роспотребнадзоре посоветовали вызывать полицию при визите подозрительных "соцработников"