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Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой - РИА Новости, 03.08.2022
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Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой
Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой - РИА Новости, 03.08.2022
Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой
Мошенники обычно попадают в квартиры россиян под видом работников всевозможных государственных или социальных служб, прикрываясь сообщениями о “надбавке к... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T03:18
2022-08-03T03:18
общество
мошенники
мошенничество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Мошенники обычно попадают в квартиры россиян под видом работников всевозможных государственных или социальных служб, прикрываясь сообщениями о “надбавке к пенсии”, обмене денег и т.п. Как избежать обмана, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.Если вы ощущаете, что визитеры могут быть опасны, позвоните в полицию и родным. Это касается, прежде всего, пожилых людей, которых нередко обирают и даже грабят преступники под видом “сотрудников соцзащиты”. Другой вариант обмана - продать жертве ненужную дорогую вещь якобы “с большой скидкой”. Поддаваться на это ни в коем случае нельзя, предупреждает Шулешова.
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общество, мошенники, мошенничество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
03:18 03.08.2022
 
Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой

В Роспотребнадзоре посоветовали вызывать полицию при визите подозрительных "соцработников"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВходная дверь квартиры
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Входная дверь квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Мошенники обычно попадают в квартиры россиян под видом работников всевозможных государственных или социальных служб, прикрываясь сообщениями о “надбавке к пенсии”, обмене денег и т.п. Как избежать обмана, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.
"Если к вам пришли люди, представляющиеся сотрудниками служб, которых вы не вызвали, позвоните в это учреждение. Скорее всего, окажется, что никого по данному адресу не отправляли", - предупредила она.
Если вы ощущаете, что визитеры могут быть опасны, позвоните в полицию и родным. Это касается, прежде всего, пожилых людей, которых нередко обирают и даже грабят преступники под видом “сотрудников соцзащиты”. Другой вариант обмана - продать жертве ненужную дорогую вещь якобы “с большой скидкой”. Поддаваться на это ни в коем случае нельзя, предупреждает Шулешова.
 
ОбществомошенникиМошенничествоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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