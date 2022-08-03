https://ria.ru/20220803/moshenniki-1806816207.html

Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой

Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой - РИА Новости, 03.08.2022

Роспотребнадзор перечислил способы защиты от визита мошенников к вам домой

Мошенники обычно попадают в квартиры россиян под видом работников всевозможных государственных или социальных служб, прикрываясь сообщениями о “надбавке к... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T03:18

2022-08-03T03:18

2022-08-03T03:18

общество

мошенники

мошенничество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Мошенники обычно попадают в квартиры россиян под видом работников всевозможных государственных или социальных служб, прикрываясь сообщениями о “надбавке к пенсии”, обмене денег и т.п. Как избежать обмана, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.Если вы ощущаете, что визитеры могут быть опасны, позвоните в полицию и родным. Это касается, прежде всего, пожилых людей, которых нередко обирают и даже грабят преступники под видом “сотрудников соцзащиты”. Другой вариант обмана - продать жертве ненужную дорогую вещь якобы “с большой скидкой”. Поддаваться на это ни в коем случае нельзя, предупреждает Шулешова.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, мошенники, мошенничество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)