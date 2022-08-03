https://ria.ru/20220803/moldaviya-1806887625.html

В Молдавии могут отключить уличное освещение для экономии энергоресурсов

В Молдавии могут отключить уличное освещение для экономии энергоресурсов - РИА Новости, 03.08.2022

В Молдавии могут отключить уличное освещение для экономии энергоресурсов

Правительство Молдавии вынесло на обсуждение проект по предотвращению и смягчению последствий энергокризиса, который включает в себя идеи об отключении уличного РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:09

2022-08-03T12:09

2022-08-03T12:09

в мире

молдавия

украина

газпром

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Правительство Молдавии вынесло на обсуждение проект по предотвращению и смягчению последствий энергокризиса, который включает в себя идеи об отключении уличного освещения, отмене занятий в школах и снижении температуры в помещениях."Основной целью проекта является определение и выполнение в разумные сроки некоторых мер по предотвращению и смягчению влияния энергетического кризиса на цены и безопасность поставок энергоресурсов Молдавии в случае ограничения поставок природного газа", - говорится в документе, опубликованном на госплатформе.Власти намерены добиться сокращения потребления газа минимум на 15%, для этого они готовы снизить температуру в домах за счет центрального отопления примерно на 10%. Также рассматриваются идеи об отключении уличного освещения после 23.00 (совпадает с мск), введение посменного или сокращенного графика работы на предприятиях с переводом ряда сотрудников на "удаленку", организовать онлайн-обучение для учеников и школьников примерно на 10 дней в каждом месяце.Правительство готово перевести/переподключить потребителей, в том числе госучреждения, на альтернативные источники топлива, установить в общественных учреждениях котельные, работающие на биомассе. Власти полагают, что в отелях, ресторанах, коммерческих и общественных учреждениях температуру можно снизить до 19 градусов, а также экономить теплоэнергию в выходные дни и нерабочее время.Также правительство обязало министерство окружающей среды обеспечить население, пользующееся альтернативными источниками тепла, дровами и углем. Власти рассчитывают, что их потребление вырастет примерно в полтора раза.Проект находится на стадии обсуждения, однако вице-премьер Андрей Спыну накануне заявил, что власти рассчитывают утвердить его как можно скорее.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ria.ru/20220726/evrosoyuz-1805156593.html

https://ria.ru/20220730/galstuk-1806123802.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, украина, газпром, молдовагаз