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В Куйбышевском районе Донецка мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/mina-1806970153.html
В Куйбышевском районе Донецка мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Куйбышевском районе Донецка мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 03.08.2022
В Куйбышевском районе Донецка мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мужчина получил ранение при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:31
2022-08-03T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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украина
донецк (днр)
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в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), ситуация в днр и лнр
15:31 03.08.2022 (обновлено: 15:33 03.08.2022)
 
В Куйбышевском районе Донецка мужчина подорвался на мине "Лепесток"

Мэр Донецка Кулемзин: в Куйбышевском районе города мужчина подорвался на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМина "Лепесток"
Мина Лепесток - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости
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Мина "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Куйбышевском районе после воздействия мины "Лепесток" осколочное ранение правой пятки получил мужчина 1962 года рождения, доставлен в больницу №17", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Сапер Международного противоминного центра Министерства обороны России во время разминирования центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 12:43Специальная военная операция на Украине
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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