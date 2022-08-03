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В Куйбышевском районе Донецка мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Куйбышевском районе Донецка мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 03.08.2022
В Куйбышевском районе Донецка мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мужчина получил ранение при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:31
2022-08-03T15:31
2022-08-03T15:33
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220801/donetsk-1806364708.html
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в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), ситуация в днр и лнр
15:31 03.08.2022 (обновлено: 15:33 03.08.2022)
В Куйбышевском районе Донецка мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мэр Донецка Кулемзин: в Куйбышевском районе города мужчина подорвался на мине "Лепесток"