https://ria.ru/20220803/matpomosch-1806954909.html

В Оренбуржье окажут матпомощь семьям погибших военнослужащих

В Оренбуржье окажут матпомощь семьям погибших военнослужащих - РИА Новости, 03.08.2022

В Оренбуржье окажут матпомощь семьям погибших военнослужащих

В Оренбуржье утвержден порядок предоставления единовременной материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:03

2022-08-03T15:03

2022-08-03T15:03

оренбургская область

донбасс

оренбургская область

денис паслер

общество

жилье

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ОРЕНБУРГ, 3 авг - РИА Новости. В Оренбуржье утвержден порядок предоставления единовременной материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующий документ рассмотрен и принят во вторник на заседании регионального правительства. С инициативой о назначении выплат семьям погибших бойцов выступил губернатор региона Денис Паслер.В кратчайшие сроки министерством социального развития и минфином области была подготовлена нормативная база для новой региональной меры поддержки. Она будет действовать в дополнение ко всем действующим федеральным мерам."Поддержать семьи оренбуржцев, которые отдали свою жизнь в борьбе с нацизмом, освобождая мирных жителей Донбасса, - наш долг. Никто не останется без внимания и заботы", - цитирует пресс- служба слова Паслера.Выплата составит один миллион рублей на семью. Материальная помощь будет выплачиваться в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего – родителям, супруге и несовершеннолетним детям.Документы для получения выплаты можно подать в филиалах центров социальной поддержки населения по месту жительства членов семьи погибшего либо в МФЦ.Материальная помощь будет выплачиваться через министерство социального развития Оренбургской области. Решение о назначении и выплате принимается в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов.

https://ria.ru/20220727/byudzhet-1805322776.html

https://ria.ru/20211214/pasler-1763722906.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

донбасс, оренбургская область, денис паслер, общество, жилье