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Силы ЛНР за сутки уничтожили 48 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 48 украинских военных - РИА Новости, 03.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 48 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли 48 человек личного состава, девять бронетранспортеров, две долговременные огневые точки. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:04
2022-08-03T10:04
2022-08-03T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли 48 человек личного состава, девять бронетранспортеров, две долговременные огневые точки."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: 48 человек личного состава; 9 бронетранспортеров; 6 единиц специальной автомобильной техники; 2 долговременные огневые точки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечается, 2 августа более семи гектаров территории было очищено от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Северодонецк и Воеводовка.Во вторник Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
10:04 03.08.2022 (обновлено: 10:22 03.08.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 48 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 48 человек и девять БТР