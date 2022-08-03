https://ria.ru/20220803/lider-1807060521.html

Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов

Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов - РИА Новости, 03.08.2022

Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов

Удмуртия стала лидером в Приволжском федеральном округе (ПФО) по индексу промышленного производства, за полгода он составил более 108%, сообщил глава региона... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:58

2022-08-03T18:58

2022-08-03T19:02

удмуртская республика

экономика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 3 авг – РИА Новости. Удмуртия стала лидером в Приволжском федеральном округе (ПФО) по индексу промышленного производства, за полгода он составил более 108%, сообщил глава региона Александр Бречалов."За полгода в республике он составил 108,3%, в Приволжском федеральном округе – 101,4%, а в среднем по стране – 102%. За полгода наши предприятия отгрузили продукцию на 425 миллиардов рублей, это на 30% больше, чем за этот же период в прошлом году", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он отметил, что объемы выпуска увеличили практически все сферы обрабатывающих производств."Самая хорошая динамика в текстильной отрасли, металлургии, на производстве электрооборудования и химической продукции", - добавил глава Удмуртии.

https://ria.ru/20220624/radiozavod-1797903406.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов