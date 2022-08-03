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Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов - РИА Новости, 03.08.2022
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Удмуртская Республика
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Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов
Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов - РИА Новости, 03.08.2022
Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов
Удмуртия стала лидером в Приволжском федеральном округе (ПФО) по индексу промышленного производства, за полгода он составил более 108%, сообщил глава региона... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:58
2022-08-03T19:02
удмуртская республика
экономика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 3 авг – РИА Новости. Удмуртия стала лидером в Приволжском федеральном округе (ПФО) по индексу промышленного производства, за полгода он составил более 108%, сообщил глава региона Александр Бречалов."За полгода в республике он составил 108,3%, в Приволжском федеральном округе – 101,4%, а в среднем по стране – 102%. За полгода наши предприятия отгрузили продукцию на 425 миллиардов рублей, это на 30% больше, чем за этот же период в прошлом году", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он отметил, что объемы выпуска увеличили практически все сферы обрабатывающих производств."Самая хорошая динамика в текстильной отрасли, металлургии, на производстве электрооборудования и химической продукции", - добавил глава Удмуртии.
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экономика, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
18:58 03.08.2022 (обновлено: 19:02 03.08.2022)
 
Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов

Бречалов: Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промышленного производства

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 3 авг – РИА Новости. Удмуртия стала лидером в Приволжском федеральном округе (ПФО) по индексу промышленного производства, за полгода он составил более 108%, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"За полгода в республике он составил 108,3%, в Приволжском федеральном округе – 101,4%, а в среднем по стране – 102%. За полгода наши предприятия отгрузили продукцию на 425 миллиардов рублей, это на 30% больше, чем за этот же период в прошлом году", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что объемы выпуска увеличили практически все сферы обрабатывающих производств.
"Самая хорошая динамика в текстильной отрасли, металлургии, на производстве электрооборудования и химической продукции", - добавил глава Удмуртии.

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