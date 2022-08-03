https://ria.ru/20220803/lider-1807060521.html
Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов
Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов - РИА Новости, 03.08.2022
Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов
Удмуртия стала лидером в Приволжском федеральном округе (ПФО) по индексу промышленного производства, за полгода он составил более 108%, сообщил глава региона... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:58
2022-08-03T18:58
2022-08-03T19:02
удмуртская республика
экономика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
УФА, 3 авг – РИА Новости. Удмуртия стала лидером в Приволжском федеральном округе (ПФО) по индексу промышленного производства, за полгода он составил более 108%, сообщил глава региона Александр Бречалов."За полгода в республике он составил 108,3%, в Приволжском федеральном округе – 101,4%, а в среднем по стране – 102%. За полгода наши предприятия отгрузили продукцию на 425 миллиардов рублей, это на 30% больше, чем за этот же период в прошлом году", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он отметил, что объемы выпуска увеличили практически все сферы обрабатывающих производств."Самая хорошая динамика в текстильной отрасли, металлургии, на производстве электрооборудования и химической продукции", - добавил глава Удмуртии.
https://ria.ru/20220624/radiozavod-1797903406.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_2991f38846ca4ea95e518617ae011bb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
18:58 03.08.2022 (обновлено: 19:02 03.08.2022)
Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промпроизводства, заявил Бречалов
Бречалов: Удмуртия стала лидером в ПФО по индексу промышленного производства