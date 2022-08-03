https://ria.ru/20220803/lepestok-1807104710.html
В ДНР за сутки от мин "Лепесток" пострадали четыре человека
В ДНР за сутки от мин "Лепесток" пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.08.2022
В ДНР за сутки от мин "Лепесток" пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в ДНР в течение среды от мин ПМФ-1 "Лепесток", сброшенных на территорию республики украинскими войсками, говорится в сообщении штаба... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T22:05
2022-08-03T22:05
2022-08-03T22:06
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДНР в течение среды от мин ПМФ-1 "Лепесток", сброшенных на территорию республики украинскими войсками, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
https://ria.ru/20220803/miny-1807081313.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
22:05 03.08.2022 (обновлено: 22:06 03.08.2022)
В ДНР за сутки от мин "Лепесток" пострадали четыре человека
В ДНР сообщили о четырех пострадавших за сутки от украинских мин "Лепесток"