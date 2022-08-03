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В Донецке два человека подорвались на минах "Лепесток"
В Донецке два человека подорвались на минах "Лепесток" - РИА Новости, 03.08.2022
В Донецке два человека подорвались на минах "Лепесток"
Два мирных жителя подорвались на противопехотных минах "Лепесток" в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:50
2022-08-03T12:50
2022-08-03T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Два мирных жителя подорвались на противопехотных минах "Лепесток" в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По улице Синцова в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина... По улице Нарвской в Куйбышевском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), кировский район, куйбышевский район
В Донецке два человека подорвались на минах "Лепесток"
ДНР: в Куйбышевском и Кировском районах Донецка два жителя подорвались на мине "Лепесток"