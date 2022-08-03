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Поездкой Пелоси США доказывают миру свою безнаказанность, заявил Лавров - РИА Новости, 03.08.2022
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Поездкой Пелоси США доказывают миру свою безнаказанность, заявил Лавров
Поездкой Пелоси США доказывают миру свою безнаказанность, заявил Лавров - РИА Новости, 03.08.2022
Поездкой Пелоси США доказывают миру свою безнаказанность, заявил Лавров
Визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты пытаются доказать всему миру свою безнаказанность - "что хочу, то и ворочу", заявил в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:43
2022-08-03T09:03
в мире
сша
тайвань
сергей лавров
китай
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты пытаются доказать всему миру свою безнаказанность - "что хочу, то и ворочу", заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает - это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Мьянме."Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китайской Народной Республики", - отметил глава МИД РФ.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
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в мире, сша, тайвань, сергей лавров, китай
08:43 03.08.2022 (обновлено: 09:03 03.08.2022)
 
Поездкой Пелоси США доказывают миру свою безнаказанность, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: поездкой Пелоси на Тайвань США доказывают миру свою безнаказанность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты пытаются доказать всему миру свою безнаказанность - "что хочу, то и ворочу", заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.
"То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает - это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Мьянме.
"Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китайской Народной Республики", - отметил глава МИД РФ.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
08:15
Китайские СМИ назвали Пелоси "политическим чумным божком"
 
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