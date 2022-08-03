https://ria.ru/20220803/kurs-1806985507.html

Официальный курс доллара на четверг составил 60,24 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 60,24 рубля - РИА Новости, 03.08.2022

Официальный курс доллара на четверг составил 60,24 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 7,79 копейки - до 60,2374 рубля, курс евро снизился на 14,13 копейки, до 61,1243... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:03

2022-08-03T16:03

2022-08-03T16:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 7,79 копейки - до 60,2374 рубля, курс евро снизился на 14,13 копейки, до 61,1243 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20220722/valyuta-1804293920.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа