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Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов
Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов - РИА Новости, 03.08.2022
Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов
Возможность введения новых санкций против России, в том числе, в части блокировки торгов валютой на Мосбирже, заставляют Банк России прорабатывать разные... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T01:16
2022-08-03T01:16
2022-08-03T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Возможность введения новых санкций против России, в том числе, в части блокировки торгов валютой на Мосбирже, заставляют Банк России прорабатывать разные сценарии ответных действий. Что будет, если главная биржевая площадка страны окажется в санкционных списках и как это повлияет на валютные курсы, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК “ИВА Партнерз” Артем Тузов.Он напомнил, что остановить биржевые валютные торги могут лишь в случае очередного витка санкций против РФ, да и то если они включат Мосбиржу и Национальный расчетный депозитарий. “Однозначно сказать, какие могут быть санкции, пока нельзя. Даже прекращение торгов долларом и евро пока только вариант развития событий, а не факт”, - подчеркнул аналитик.По его словам, даже при таком сценарии развития ситуации торговля валютой может сосредоточиться на внебиржевом рынке, который по-прежнему существует. В этом случае вероятно установление ценового коридора для валют, в рамках которого будут заключаться сделки. Это сделает курс менее волатильным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, курс доллара, доллар, евро
Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов
Эксперт Тузов заявил о риске прекращения валютных торгов в случае санкций против Мосбиржи