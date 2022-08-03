https://ria.ru/20220803/kurs-1806812019.html

Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов

Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов - РИА Новости, 03.08.2022

Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов

Возможность введения новых санкций против России, в том числе, в части блокировки торгов валютой на Мосбирже, заставляют Банк России прорабатывать разные... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T01:16

2022-08-03T01:16

2022-08-03T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

курс доллара

доллар

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754190_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_b98e91bc4536811d313a061a6bf8eaf3.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Возможность введения новых санкций против России, в том числе, в части блокировки торгов валютой на Мосбирже, заставляют Банк России прорабатывать разные сценарии ответных действий. Что будет, если главная биржевая площадка страны окажется в санкционных списках и как это повлияет на валютные курсы, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК “ИВА Партнерз” Артем Тузов.Он напомнил, что остановить биржевые валютные торги могут лишь в случае очередного витка санкций против РФ, да и то если они включат Мосбиржу и Национальный расчетный депозитарий. “Однозначно сказать, какие могут быть санкции, пока нельзя. Даже прекращение торгов долларом и евро пока только вариант развития событий, а не факт”, - подчеркнул аналитик.По его словам, даже при таком сценарии развития ситуации торговля валютой может сосредоточиться на внебиржевом рынке, который по-прежнему существует. В этом случае вероятно установление ценового коридора для валют, в рамках которого будут заключаться сделки. Это сделает курс менее волатильным.

https://ria.ru/20220802/valyuta-1806780550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, московская биржа, курс доллара, доллар, евро