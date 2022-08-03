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Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов - РИА Новости, 03.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220803/kurs-1806812019.html
Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов
Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов - РИА Новости, 03.08.2022
Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов
Возможность введения новых санкций против России, в том числе, в части блокировки торгов валютой на Мосбирже, заставляют Банк России прорабатывать разные... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T01:16
2022-08-03T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
курс доллара
доллар
евро
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Возможность введения новых санкций против России, в том числе, в части блокировки торгов валютой на Мосбирже, заставляют Банк России прорабатывать разные сценарии ответных действий. Что будет, если главная биржевая площадка страны окажется в санкционных списках и как это повлияет на валютные курсы, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК “ИВА Партнерз” Артем Тузов.Он напомнил, что остановить биржевые валютные торги могут лишь в случае очередного витка санкций против РФ, да и то если они включат Мосбиржу и Национальный расчетный депозитарий. “Однозначно сказать, какие могут быть санкции, пока нельзя. Даже прекращение торгов долларом и евро пока только вариант развития событий, а не факт”, - подчеркнул аналитик.По его словам, даже при таком сценарии развития ситуации торговля валютой может сосредоточиться на внебиржевом рынке, который по-прежнему существует. В этом случае вероятно установление ценового коридора для валют, в рамках которого будут заключаться сделки. Это сделает курс менее волатильным.
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экономика, россия, московская биржа, курс доллара, доллар, евро
01:16 03.08.2022
 
Эксперт объяснил, как изменится курс доллара и евро в случае отмены торгов

Эксперт Тузов заявил о риске прекращения валютных торгов в случае санкций против Мосбиржи

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина заходит в пункт обмена валют в Москве
Мужчина заходит в пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Возможность введения новых санкций против России, в том числе, в части блокировки торгов валютой на Мосбирже, заставляют Банк России прорабатывать разные сценарии ответных действий. Что будет, если главная биржевая площадка страны окажется в санкционных списках и как это повлияет на валютные курсы, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК “ИВА Партнерз” Артем Тузов.
Он напомнил, что остановить биржевые валютные торги могут лишь в случае очередного витка санкций против РФ, да и то если они включат Мосбиржу и Национальный расчетный депозитарий. “Однозначно сказать, какие могут быть санкции, пока нельзя. Даже прекращение торгов долларом и евро пока только вариант развития событий, а не факт”, - подчеркнул аналитик.
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 19:39Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже во вторник вырос до 60,3 рубля
По его словам, даже при таком сценарии развития ситуации торговля валютой может сосредоточиться на внебиржевом рынке, который по-прежнему существует. В этом случае вероятно установление ценового коридора для валют, в рамках которого будут заключаться сделки. Это сделает курс менее волатильным.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаКурс доллараДолларевро
 
 
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