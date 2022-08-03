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Поручительства КМСП помогли малому бизнесу привлечь рекордные кредиты - РИА Новости, 03.08.2022
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Поручительства КМСП помогли малому бизнесу привлечь рекордные кредиты
Поручительства КМСП помогли малому бизнесу привлечь рекордные кредиты - РИА Новости, 03.08.2022
Поручительства КМСП помогли малому бизнесу привлечь рекордные кредиты
Малый и средний бизнес привлек в первом полугодии 2022 года благодаря поручительствам Корпорации МСП рекордные 210 миллиардов рублей кредитов, что вдвое больше... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:00
2022-08-03T10:10
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Малый и средний бизнес привлек в первом полугодии 2022 года благодаря поручительствам Корпорации МСП рекордные 210 миллиардов рублей кредитов, что вдвое больше аналогичного прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба института развития.При этом более, чем в 7 раз – с двух до 15 тысяч увеличилось количество предприятий, получивших кредит под поручительство КМСП, что также является рекордным показателем. В этих компаниях работает свыше 230 тысяч человек. На микро- и малый бизнес пришлось 97% всех получателей господдержки, причем доля микропредприятий выросла в 11 раз – до 10 тысяч.Так, в Краснодарском крае за счет поручительств КМСП бизнес привлек кредитов на 11,8 миллиарда рублей (рост в 5,5 раз), в Новосибирской области - 7,6 миллиарда (рост в 2,4 раза), в Свердловской области - 6,4 миллиарда (рост в 1,5 раза), в Нижегородской области - 6,3 миллиарда рублей (рост в 1,7 раза). По количеству поддержанных компаний хорошую динамику показали Республика Крым, где число кредитных договоров выросло с 3 до 489, а также Красноярский край (рост почти в 8 раз - до 378 договоров).Как отмечается в сообщении, расширить доступ к банковским кредитам и существенно увеличить количество получателей господдержки помогли "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Новый механизм заработал в сентябре прошлого года в рамках нацпроекта по поддержке МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. За первые шесть месяцев 2022 года в рамках этого механизма выдано 12 тысяч кредитов на сумму более 100 миллиардов рублей.Также в КМСП отмечают, что количество получателей поддержки в рамках Программы стимулирования кредитования (ПСК) в первом полугодии увеличилось втрое. Это связано, в том числе, с тем, что льготные программы кредитования после поднятия ключевой ставки до 20%, были единственно доступными для бизнеса. За первое полугодие кредиты по программе получили более 3,1 тысячи предпринимателей вместо одной тысячи за аналогичный период годом ранее. Объем привлеченной финансовой поддержки по ПСК вырос до 83 миллиардов рублей с 33 миллиардов годом ранее.По программе ПСК, которая реализуется совместно Корпорацией МСП и Центробанком, бизнес вновь сможет получить кредит, помимо инвестиционных, на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов. Вместе с тем, в рамках программы после снижения ключевой ставки ЦБ до 8% снижена максимальная ставка по кредитам – сейчас она составляет до 11% годовых и не сможет превышать ключевую при ее изменении более, чем на 3%.
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корпорация мсп, александр исаевич, экономика
10:00 03.08.2022 (обновлено: 10:10 03.08.2022)
 

Поручительства КМСП помогли малому бизнесу привлечь рекордные кредиты

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Малый и средний бизнес привлек в первом полугодии 2022 года благодаря поручительствам Корпорации МСП рекордные 210 миллиардов рублей кредитов, что вдвое больше аналогичного прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба института развития.
При этом более, чем в 7 раз – с двух до 15 тысяч увеличилось количество предприятий, получивших кредит под поручительство КМСП, что также является рекордным показателем. В этих компаниях работает свыше 230 тысяч человек. На микро- и малый бизнес пришлось 97% всех получателей господдержки, причем доля микропредприятий выросла в 11 раз – до 10 тысяч.
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Экспресс-кредитованием МСП Банка воспользовались почти 500 предпринимателей
Так, в Краснодарском крае за счет поручительств КМСП бизнес привлек кредитов на 11,8 миллиарда рублей (рост в 5,5 раз), в Новосибирской области - 7,6 миллиарда (рост в 2,4 раза), в Свердловской области - 6,4 миллиарда (рост в 1,5 раза), в Нижегородской области - 6,3 миллиарда рублей (рост в 1,7 раза). По количеству поддержанных компаний хорошую динамику показали Республика Крым, где число кредитных договоров выросло с 3 до 489, а также Красноярский край (рост почти в 8 раз - до 378 договоров).
Как отмечается в сообщении, расширить доступ к банковским кредитам и существенно увеличить количество получателей господдержки помогли "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Новый механизм заработал в сентябре прошлого года в рамках нацпроекта по поддержке МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. За первые шесть месяцев 2022 года в рамках этого механизма выдано 12 тысяч кредитов на сумму более 100 миллиардов рублей.
"При помощи "зонтичных" поручительств Корпорация МСП берет на себя до 50% рисков, которые в ином случае свалились бы на предпринимателя. Это дает возможность получить кредит тем, кому банки ранее отказывали. В прошлом году за счет изменения гарантийной поддержки и запуска "зонтичных" поручительств мы поддержали более 8 тысяч предпринимателей, а это в 3,5 раза больше, чем в 20-м году. За шесть месяцев этого года мы побили рекорд всего 2021 года, оказав поддержку уже 15 тысячам предпринимателей", – сказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 17:11
Закупки компаний с госучастием у МСП в первом полугодии выросли на 5%
Также в КМСП отмечают, что количество получателей поддержки в рамках Программы стимулирования кредитования (ПСК) в первом полугодии увеличилось втрое. Это связано, в том числе, с тем, что льготные программы кредитования после поднятия ключевой ставки до 20%, были единственно доступными для бизнеса. За первое полугодие кредиты по программе получили более 3,1 тысячи предпринимателей вместо одной тысячи за аналогичный период годом ранее. Объем привлеченной финансовой поддержки по ПСК вырос до 83 миллиардов рублей с 33 миллиардов годом ранее.
По программе ПСК, которая реализуется совместно Корпорацией МСП и Центробанком, бизнес вновь сможет получить кредит, помимо инвестиционных, на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов. Вместе с тем, в рамках программы после снижения ключевой ставки ЦБ до 8% снижена максимальная ставка по кредитам – сейчас она составляет до 11% годовых и не сможет превышать ключевую при ее изменении более, чем на 3%.
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичЭкономика
 
 
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