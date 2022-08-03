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Украинские боевики заняли тубдиспансер в Краматорске - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/kramatorsk-1807101181.html
Украинские боевики заняли тубдиспансер в Краматорске
Украинские боевики заняли тубдиспансер в Краматорске - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские боевики заняли тубдиспансер в Краматорске
Украинские националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании тубдиспансера в Краматорске, подходы к учреждению заминированы, сообщил в среду начальник... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:52
2022-08-03T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании тубдиспансера в Краматорске, подходы к учреждению заминированы, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании противотуберкулезного диспансера (ул. Кирилкина) националистами оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - сообщил журналистам генерал.
https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806926974.html
краматорск
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в мире, краматорск, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
21:52 03.08.2022
 
Украинские боевики заняли тубдиспансер в Краматорске

Минобороны: боевики оборудовали казармы и огневые точки в тубдиспансере в Краматорске

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины
Солдат отряда специального назначения Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании тубдиспансера в Краматорске, подходы к учреждению заминированы, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании противотуберкулезного диспансера (ул. Кирилкина) националистами оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - сообщил журналистам генерал.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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