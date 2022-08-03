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Украинские боевики заняли тубдиспансер в Краматорске

Украинские боевики заняли тубдиспансер в Краматорске - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские боевики заняли тубдиспансер в Краматорске

Украинские националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании тубдиспансера в Краматорске, подходы к учреждению заминированы, сообщил в среду начальник... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:52

2022-08-03T21:52

2022-08-03T21:52

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании тубдиспансера в Краматорске, подходы к учреждению заминированы, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании противотуберкулезного диспансера (ул. Кирилкина) националистами оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - сообщил журналистам генерал.

https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806926974.html

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в мире, краматорск, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина