https://ria.ru/20220803/kosovo-1807057349.html
Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу
Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу - РИА Новости, 03.08.2022
Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о ситуации в непризнанном Косово и вновь призвал стороны... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:51
2022-08-03T18:51
2022-08-03T18:51
в мире
косово
сербия
нато
йенс столтенберг
евросоюз
обострение ситуации на границе косово и сербии
александр вучич
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о ситуации в непризнанном Косово и вновь призвал стороны придерживаться диалога при посредничестве Евросоюза."Поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о напряженности в северном Косово. Все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС и разрешать разногласия дипломатическим путем", - написал он в Twitter. Столтенберг напомнил, что миссия KFOR "готова вмешаться на основании своего мандата ООН, если стабильность окажется под угрозой".Накануне генсек НАТО сообщил, что находится в контакте с Белградом и Приштиной на фоне напряженности в северном Косово, а также призвал всех сохранять спокойствие, избегать односторонних действий и поддерживать диалог при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, нато, йенс столтенберг, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии, александр вучич
Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу
Столтенберг призвал Сербию и Косово к конструктивному диалогу при посредничестве ЕС