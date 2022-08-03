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Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу - РИА Новости, 03.08.2022
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Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу
Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу - РИА Новости, 03.08.2022
Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о ситуации в непризнанном Косово и вновь призвал стороны... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:51
2022-08-03T18:51
в мире
косово
сербия
нато
йенс столтенберг
евросоюз
обострение ситуации на границе косово и сербии
александр вучич
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о ситуации в непризнанном Косово и вновь призвал стороны придерживаться диалога при посредничестве Евросоюза."Поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о напряженности в северном Косово. Все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС и разрешать разногласия дипломатическим путем", - написал он в Twitter. Столтенберг напомнил, что миссия KFOR "готова вмешаться на основании своего мандата ООН, если стабильность окажется под угрозой".Накануне генсек НАТО сообщил, что находится в контакте с Белградом и Приштиной на фоне напряженности в северном Косово, а также призвал всех сохранять спокойствие, избегать односторонних действий и поддерживать диалог при посредничестве ЕС.
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в мире, косово, сербия, нато, йенс столтенберг, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии, александр вучич
18:51 03.08.2022
 
Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу

Столтенберг призвал Сербию и Косово к конструктивному диалогу при посредничестве ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о ситуации в непризнанном Косово и вновь призвал стороны придерживаться диалога при посредничестве Евросоюза.
"Поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о напряженности в северном Косово. Все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС и разрешать разногласия дипломатическим путем", - написал он в Twitter. Столтенберг напомнил, что миссия KFOR "готова вмешаться на основании своего мандата ООН, если стабильность окажется под угрозой".
Накануне генсек НАТО сообщил, что находится в контакте с Белградом и Приштиной на фоне напряженности в северном Косово, а также призвал всех сохранять спокойствие, избегать односторонних действий и поддерживать диалог при посредничестве ЕС.
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В миреКосовоСербияНАТОЙенс СтолтенбергЕвросоюзОбострение ситуации на границе Косово и СербииАлександр Вучич
 
 
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