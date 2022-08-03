https://ria.ru/20220803/kosovo-1807057349.html

Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу

Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу - РИА Новости, 03.08.2022

Столтенберг призвал Белград и Приштину к диалогу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о ситуации в непризнанном Косово и вновь призвал стороны... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:51

2022-08-03T18:51

2022-08-03T18:51

в мире

косово

сербия

нато

йенс столтенберг

евросоюз

обострение ситуации на границе косово и сербии

александр вучич

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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о ситуации в непризнанном Косово и вновь призвал стороны придерживаться диалога при посредничестве Евросоюза."Поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о напряженности в северном Косово. Все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС и разрешать разногласия дипломатическим путем", - написал он в Twitter. Столтенберг напомнил, что миссия KFOR "готова вмешаться на основании своего мандата ООН, если стабильность окажется под угрозой".Накануне генсек НАТО сообщил, что находится в контакте с Белградом и Приштиной на фоне напряженности в северном Косово, а также призвал всех сохранять спокойствие, избегать односторонних действий и поддерживать диалог при посредничестве ЕС.

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косово

сербия

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Кирилл Волков

в мире, косово, сербия, нато, йенс столтенберг, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии, александр вучич