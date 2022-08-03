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Вучич заявил Столтенбергу, что Белград не нарушал мир в Косово - РИА Новости, 03.08.2022
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Вучич заявил Столтенбергу, что Белград не нарушал мир в Косово
Вучич заявил Столтенбергу, что Белград не нарушал мир в Косово - РИА Новости, 03.08.2022
Вучич заявил Столтенбергу, что Белград не нарушал мир в Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Белград не нарушал мир в Косово и Метохии в ходе последней эскалации, вызванной... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:56
2022-08-03T16:56
в мире
косово
сербия
нато
обострение ситуации на границе косово и сербии
александр вучич
йенс столтенберг
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БЕЛГРАД, 3 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Белград не нарушал мир в Косово и Метохии в ходе последней эскалации, вызванной шагами косовской стороны, сообщила администрация Вучича.Директор больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил во вторник, что бойцы полицейского спецподразделения ROSU, вооруженные автоматическим оружием, задержали серба близ места Рударе под городом Звечан, где в воскресенье была блокирована трасса. Речь идет о водителе Деяне Спахиче, который перевозил лекарства и медицинские средства из поликлиники в поселке Лешак для больницы Косовска-Митровицы. По его словам "водителя остановили, избили, задержали и отвезли вместе с машиной в неизвестном направлении".Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что водителя задержали по приказу косовского премьера Альбина Курти, из-за чего против него будет возбуждено уголовное дело. Впоследствии задержанного выпустили на свободу. Сербский лидер в среду провел телефонный разговор с генсеком НАТО."Президент Вучич в ходе разговора с генсеком Столтенбергом выразил позицию Сербии по вопросу исключительно тяжелой ситуации в Косово и Метохии и ознакомил его с действиями Приштины, которые вызывают дополнительные страх и озабоченность у граждан сербской национальности", - сообщила администрация сербского лидера."Также президент Вучич еще раз отметил, что Сербия ни одним своим шагом не нарушила ни Брюссельские соглашения, ни резолюцию 1244 Совбеза ООН, а также никоим образом не поставила под угрозу сохранение мира, но продолжает вести себя ответственно и серьезно в решении проблем и открытых вопросов в связи с южным сербским краем", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны договорились о дальнейшей прямой коммуникации ради сохранения мира и стабильности в Косово и Метохии.Накануне Вучич рассказал, что серба во вторник на севере Косово "буквально похитили" косовские спецслужбы под предлогом того, что он ранее был на баррикадах "как и все сербы". Сербский лидер добавил, что Белград и Приштина были "в шаге от катастрофы".Президент Сербии во вторник проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в крае и поддержании мира в Косово.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики Косово были в шаге от серьезного конфликта в ночь на понедельник, но официальному Белграду удалось сохранить мир. Полиция самопровозглашенной республики сообщила вечером в понедельник, что убраны все баррикады на севере Косово и восстановлено движение на обоих заблокированных ранее КПП "Ярине" и "Брняк".
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в мире, косово, сербия, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии, александр вучич, йенс столтенберг
16:56 03.08.2022
 
Вучич заявил Столтенбергу, что Белград не нарушал мир в Косово

Вучич заявил Столтенбергу, что эскалация в Косово вызвана действиями Приштины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Белград не нарушал мир в Косово и Метохии в ходе последней эскалации, вызванной шагами косовской стороны, сообщила администрация Вучича.
Директор больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил во вторник, что бойцы полицейского спецподразделения ROSU, вооруженные автоматическим оружием, задержали серба близ места Рударе под городом Звечан, где в воскресенье была блокирована трасса. Речь идет о водителе Деяне Спахиче, который перевозил лекарства и медицинские средства из поликлиники в поселке Лешак для больницы Косовска-Митровицы. По его словам "водителя остановили, избили, задержали и отвезли вместе с машиной в неизвестном направлении".
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Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что водителя задержали по приказу косовского премьера Альбина Курти, из-за чего против него будет возбуждено уголовное дело. Впоследствии задержанного выпустили на свободу. Сербский лидер в среду провел телефонный разговор с генсеком НАТО.
"Президент Вучич в ходе разговора с генсеком Столтенбергом выразил позицию Сербии по вопросу исключительно тяжелой ситуации в Косово и Метохии и ознакомил его с действиями Приштины, которые вызывают дополнительные страх и озабоченность у граждан сербской национальности", - сообщила администрация сербского лидера.
"Также президент Вучич еще раз отметил, что Сербия ни одним своим шагом не нарушила ни Брюссельские соглашения, ни резолюцию 1244 Совбеза ООН, а также никоим образом не поставила под угрозу сохранение мира, но продолжает вести себя ответственно и серьезно в решении проблем и открытых вопросов в связи с южным сербским краем", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны договорились о дальнейшей прямой коммуникации ради сохранения мира и стабильности в Косово и Метохии.
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Накануне Вучич рассказал, что серба во вторник на севере Косово "буквально похитили" косовские спецслужбы под предлогом того, что он ранее был на баррикадах "как и все сербы". Сербский лидер добавил, что Белград и Приштина были "в шаге от катастрофы".
Президент Сербии во вторник проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в крае и поддержании мира в Косово.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики Косово были в шаге от серьезного конфликта в ночь на понедельник, но официальному Белграду удалось сохранить мир. Полиция самопровозглашенной республики сообщила вечером в понедельник, что убраны все баррикады на севере Косово и восстановлено движение на обоих заблокированных ранее КПП "Ярине" и "Брняк".
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В миреКосовоСербияНАТООбострение ситуации на границе Косово и СербииАлександр ВучичЙенс Столтенберг
 
 
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