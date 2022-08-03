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Украина отзывает миротворцев из Косово - РИА Новости, 03.08.2022
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Украина отзывает миротворцев из Косово
Украина отзывает миротворцев из Косово - РИА Новости, 03.08.2022
Украина отзывает миротворцев из Косово
Украина отзывает миротворцев из самопровозглашенного Косово, сообщают СМИ со ссылкой на командование украинских войск. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:39
2022-08-03T14:39
в мире
косово
нато
украина
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украина отзывает миротворцев из самопровозглашенного Косово, сообщают СМИ со ссылкой на командование украинских войск."Украина отзывает своих граждан из Косово, которые принимали участие в миротворческой миссии. Речь идет о KFOR (Международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО)", - говорится на сайте "РБК Украина". Утверждается, что речь идет о 40 военнослужащих.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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в мире, косово, нато, украина
14:39 03.08.2022
 
Украина отзывает миротворцев из Косово

Украина отзовет 40 миротворцев из миротворческой миссии KFOR

© РИА Новости / Александр КудрявцевГрузовики KFOR в Косово
Грузовики KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Александр Кудрявцев
Грузовики KFOR в Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украина отзывает миротворцев из самопровозглашенного Косово, сообщают СМИ со ссылкой на командование украинских войск.
"Украина отзывает своих граждан из Косово, которые принимали участие в миротворческой миссии. Речь идет о KFOR (Международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО)", - говорится на сайте "РБК Украина". Утверждается, что речь идет о 40 военнослужащих.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
Депутат Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 22:48
Депутат Рады предложил для "защиты" Косово использовать украинские войска
 
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