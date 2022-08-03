https://ria.ru/20220803/kosovo-1806946705.html

Украина отзывает миротворцев из Косово

Украина отзывает миротворцев из Косово - РИА Новости, 03.08.2022

Украина отзывает миротворцев из Косово

Украина отзывает миротворцев из самопровозглашенного Косово, сообщают СМИ со ссылкой на командование украинских войск. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:39

2022-08-03T14:39

2022-08-03T14:39

в мире

косово

нато

украина

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украина отзывает миротворцев из самопровозглашенного Косово, сообщают СМИ со ссылкой на командование украинских войск."Украина отзывает своих граждан из Косово, которые принимали участие в миротворческой миссии. Речь идет о KFOR (Международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО)", - говорится на сайте "РБК Украина". Утверждается, что речь идет о 40 военнослужащих.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220731/ukraina-1806297013.html

косово

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, косово, нато, украина